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Пожарные тушили возгорание в 16-этажке на улице Космонавтов

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#пожар
Пожарные тушили возгорание в 16-этажке на улице Космонавтов
Днем 23 августа в 16-этажном доме о улице Космонавтов,2 вспыхнул пожар.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области, очаг возгорания, площадью в один квадратный метр, находился на балконе квартиры 13-го этажа. Тушение пламени заняло несколько минут.

Пожар обошелся без пострадавших - сотрудники МЧС вовремя вывели из квартиры ее владельца. 

По данным GOROD48, пожар возник из-за курения - владелец квартиры забыл на балконе тлеющую сигарету.

826
#пожар

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