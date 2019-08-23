Пожарные тушили возгорание в 16-этажке на улице Космонавтов

Днем 23 августа в 16-этажном доме о улице Космонавтов,2 вспыхнул пожар.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области, очаг возгорания, площадью в один квадратный метр, находился на балконе квартиры 13-го этажа. Тушение пламени заняло несколько минут.



Пожар обошелся без пострадавших - сотрудники МЧС вовремя вывели из квартиры ее владельца.



По данным GOROD48, пожар возник из-за курения - владелец квартиры забыл на балконе тлеющую сигарету.



