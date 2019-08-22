Общество

32 минуты назад

На Соборной площади начался концерт посвященный Дням Москвы

9 379
#День Москвы
На Соборной площади начался концерт посвященный Дням Москвы
На Соборную площади в эти минуты проходит концерт посвященный Дням Москвы, которые проводятся в Липецке и области 22-23 августа. На концерт пришли несколько тысяч человек. Большинство из них - работники бюджетных организаций и студенты. Многие пришли с флагами России и Липецка и области. В толпе раздают ленточки триколора. 

На площадь зрителей пускают только через рамки металлодетекторов. Они стоят у Христорождественского собора, здания Пенсионного фонда и со стороны каскада фонтанов. Заезд на улицу Интернациональная и парковку у храма со стороны улицы Зегеля перекрыт.  

В программе концерта выступления групп "Пицца", "Кватро", театра танца "Гжель", солистки Большого театра Ксении Дежнёвой, заслуженного артиста России Феликса Царикати, финалистки проекта "Голос" Тины Кузнецовой. Программу завершит выступление народной артистки России Ларисы Долиной.

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9 379
#День Москвы

Комментарии (9)

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для кого эта показуха?

29 секунд назад
горшочек не вари!
ответить

Только оттуда

1 минуту назад
400-500 человек не более.
ответить

F

5 минут назад
Совсем Е,Б.А,Н.У,Л.И,С.Ь! Чё деньги девать некуда?!
ответить

ять

7 минут назад
Концерт – это хорошо, но это попытка ВРИО привлечь избирателей. Эта власть (и её ставленники и выдвиженцы) обречена! По свежим сообщения СМИ: У бывшего начальника службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина нашли не только колоссальные суммы денег, но и несколько десятков объектов недвижимости. Генпрокуратура рвет и мечет. Ведомство направило исковое заявление в суд с требованием изъять в пользу государства все незаконно нажитые деньги и имущество бывшего ФСБшника. Сумма «экспроприации» составляет 6,3 миллиарда рублей. Это дно?? Или есть ещё ПУТЬ вниз?
ответить

А причём здесь

9 минут назад
Липецк?
ответить

А. В.

11 минут назад
А нас р а т ь.
ответить

МаринаМ

12 минут назад
Во сколько закончится концерт?
ответить

У меня вопрос

15 минут назад
А Мюнхенские дни когда?
ответить

ВВП

15 минут назад
Что там с Ветлицкая? Как она?
ответить

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