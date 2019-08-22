На Соборной площади начался концерт посвященный Дням Москвы

На Соборную площади в эти минуты проходит концерт посвященный Дням Москвы, которые проводятся в Липецке и области 22-23 августа. На концерт пришли несколько тысяч человек. Большинство из них - работники бюджетных организаций и студенты. Многие пришли с флагами России и Липецка и области. В толпе раздают ленточки триколора.



На площадь зрителей пускают только через рамки металлодетекторов. Они стоят у Христорождественского собора, здания Пенсионного фонда и со стороны каскада фонтанов. Заезд на улицу Интернациональная и парковку у храма со стороны улицы Зегеля перекрыт.



В программе концерта выступления групп "Пицца", "Кватро", театра танца "Гжель", солистки Большого театра Ксении Дежнёвой, заслуженного артиста России Феликса Царикати, финалистки проекта "Голос" Тины Кузнецовой. Программу завершит выступление народной артистки России Ларисы Долиной.



