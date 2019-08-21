Прокуратура будет принимать сообщения о нарушениях правил дорожного движения

С 19 августа по 22 сентября в Липецкой области пройдет комплекс мероприятий «Соблюдая правила, сохраняем жизнь!». В эти дни в ряде прокуратур организована работа «горячих линий» по вопросам нарушения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.



О фактах нарушения Правил дорожного движения, совершения иных противоправных действий модно сообщить по телефонам:



прокуратуры области: (4742) 27-34-27



прокуратуры Воловского района: (47473) 2-15-94



Данковской межрайонной прокуратуры (47472) 6-68-45, 6-63-63, 6-62-97

Прокуратуры Елецкого района: (47467) 2-00-37, 4-16-36



прокуратуры Лев-Толстовского района: (47464) 2-20-48



прокуратуры Становлянского района (47476) 2-18-82, 2-10-87, 2-14-28



Прокуратуры Усманского района. (47472) 2-13-43, 2-12-39



прокуратуры Чаплыгинского района: (47475) 2-13-37



По каждому обращению будет организована проверка и при наличии оснований приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования по устранению выявленных нарушений и наказанию виновных.





