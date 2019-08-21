Общество

53 минуты назад

Прокуратура будет принимать сообщения о нарушениях правил дорожного движения

6 589
#правила дорожного движения
1
Прокуратура будет принимать сообщения о нарушениях правил дорожного движения
С 19 августа по 22 сентября в Липецкой области пройдет комплекс мероприятий «Соблюдая правила, сохраняем жизнь!». В эти дни в ряде прокуратур организована работа «горячих линий» по вопросам нарушения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

О фактах нарушения Правил дорожного движения, совершения иных противоправных действий модно сообщить по телефонам:

прокуратуры области: (4742) 27-34-27

прокуратуры Воловского района: (47473) 2-15-94

Данковской межрайонной прокуратуры (47472) 6-68-45, 6-63-63, 6-62-97
Прокуратуры Елецкого района: (47467) 2-00-37, 4-16-36

прокуратуры Лев-Толстовского района: (47464) 2-20-48

прокуратуры Становлянского района (47476) 2-18-82, 2-10-87, 2-14-28

Прокуратуры Усманского района. (47472) 2-13-43, 2-12-39

прокуратуры Чаплыгинского района: (47475) 2-13-37

По каждому обращению будет организована проверка и при наличии оснований приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования по устранению выявленных нарушений и наказанию виновных.


6 589
#правила дорожного движения
1

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Антон

7 минут назад
Квадру проверьте ,воруют и обирают ,не делают перерасчет после проверки на исправность счетчика горячей воды
ответить

просто так

15 минут назад
Www, а вы не ходите там где люди едут!
ответить

Саня

16 минут назад
Квадру поверьте уже а не ерундой занимайтесь.
ответить

Www

19 минут назад
Ага,и МОДНО по ногам ездить разным уе...м!
ответить

Житель

24 минуты назад
Куда на квадру пожаловаться можно?беспредел полный скоро перестану платить вообще
ответить

просто так

26 минут назад
Стучать у нас и правда стало МОДНО!
ответить

Еще в рубрике

В Липецке большое отключение воды
#водоснабжение
1
В Липецке большое отключение воды

сегодня, 15:29

Общество
Тротуар перегорожен, ребенок на самокате мчит по проезжей дороге (ФОТО)
#Автохамы #машины #парковки
18
Тротуар перегорожен, ребенок на самокате мчит по проезжей дороге (ФОТО)

сегодня, 15:01

Общество
Для ельчан споют иностранец и победительница «Фабрики звезд»
#День города
6
Для ельчан споют иностранец и победительница «Фабрики звезд»

сегодня, 14:44

Общество
Возле парка Победы переделали пешеходный переход
#переход #ремонт дорог
13
Возле парка Победы переделали пешеходный переход

сегодня, 14:05

Общество
Липчане за один день подали 27 жалоб на торговлю алкоголем в ночное время
#Алкоголь #жалоба #ночная торговля
15
Липчане за один день подали 27 жалоб на торговлю алкоголем в ночное время

сегодня, 14:01

Общество
Прокуратура области открывает «горячую линию» по поборам в школах
#поборы в школах
58
Прокуратура области открывает «горячую линию» по поборам в школах

сегодня, 13:30

Общество