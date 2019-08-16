сегодня, 09:14
В Липецке сбили семилетнюю девочку
За прошедшие сутки в авариях на дорогах Липецкой области пострадали четыре человека.
На проспекте Победы 43-летняя женщина, управляя автомобилем «Рено Дастер», вне зоны пешеходного перехода допустила наезд на 7-летнюю девочку. Девочке оказали помощь в больнице и отпустили домой.
На улице Гагарина 40-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», допустил столкновение с автомобилем «Рено Сандеро» под управлением 38-летнего водителя. В ДТП пострадала 38-летняя пассажирка «Рено».
За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявлено 1547 нарушений ПДД.
К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 1 водителя. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1213 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 31 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
Нафаня
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