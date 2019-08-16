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В Липецке сбили семилетнюю девочку

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#Авария #ДТП
В Липецке сбили семилетнюю девочку

За прошедшие сутки в авариях на дорогах Липецкой области пострадали четыре человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 15 августа в Липецке на улице Ильича, 30-летний водитель автомобиля «Мазда-6» допустил столкновение с автомобилем «Лада Приора» под управлением 38-летнего водителя. В ДТП пострадала 31-летняя пассажирка автомобиля «Лада Приора», с различными травмами доставлялась в ГБ№ 4, после оказания помощи отпущена.

На проспекте Победы 43-летняя женщина, управляя автомобилем «Рено Дастер», вне зоны пешеходного перехода допустила наезд на 7-летнюю девочку. Девочке оказали помощь в больнице и отпустили домой.

На улице Гагарина 40-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», допустил столкновение с автомобилем «Рено Сандеро» под управлением 38-летнего водителя. В ДТП пострадала 38-летняя пассажирка «Рено».

За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявлено 1547 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 1 водителя. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1213 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 31 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.      



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#Авария #ДТП

Комментарии (3)

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Нафаня

16 минут назад
СТУДГОРОДОК, 26, себя вспомни, либо ты был задротом, либо бешеным. Третьего не дано. Это дети. Не умеешь водить - не садись за руль! Даже взрослые по тупости попадают под колеса, от этого никто не застрахован
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гость 1

17 минут назад
СТУДГОРОДОК, 26, лечись мразота тупая!
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СТУДГОРОДОК, 26

33 минуты назад
Дети пошли бешеные! Под вечер весь двор наполняется криками и визгами. Это несколько маленьких подружек гремят железным покрытием подвала 25 дома. Потом они начинают гонять на роллерах вдоль дома, чем приводят в ступор полоумных старух. Особо страдает страшная баба ужасного вида с перекошенным лицом с 5-го подъезда. Она либо стоит на углу дома у последнего подъезда, либо сплетничает поганым языком.
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