Происшествия

30 минут назад

Причиной переполоха на вокзале стал пакет

232
#подозрительный предмет
3
Причиной переполоха на вокзале стал пакет

Оцепление снято.

Специалисты проверили сообщение об обнаружении подозрительного предмета на железнодорожном вокзале. В зале ожидания кто-то оставил пакет. Его хозяина не нашли. Собака кинологической службы обследовала пакет, а нем оказались личные вещи.

Напомним, сегодня около 18 часов были эвакуированы пассажира и персонал вокзала. На место обнаружения подозрительного предмета прибыли экстренные службы.
232
#подозрительный предмет
3

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецке эвакуирован железнодорожный вокзал
#подозрительный предмет
11
В Липецке эвакуирован железнодорожный вокзал

сегодня, 18:22

Происшествия
Ловкач наживается на липецких кассирах
#обман #магазин #мошенничество
15
Ловкач наживается на липецких кассирах

сегодня, 18:05

Происшествия
В Липецке подозрительный пакет нашли рядом с судом
#подозрительный предмет
8
В Липецке подозрительный пакет нашли рядом с судом

сегодня, 17:15

Происшествия
15 лет колонии за убийство матери и сына получил житель Задонского района
#убийство
5
15 лет колонии за убийство матери и сына получил житель Задонского района

сегодня, 16:00

Происшествия
Полиция начала проверку по факту истязания животного в Боринском
#жестокое обращение с животными
66
Полиция начала проверку по факту истязания животного в Боринском

сегодня, 15:47

Происшествия
Еще один мужчина отравился бледной поганкой
#отравление грибами
6
Еще один мужчина отравился бледной поганкой

сегодня, 15:36

Происшествия