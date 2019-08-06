Происшествия
30 минут назад
Причиной переполоха на вокзале стал пакет
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Оцепление снято.
Специалисты проверили сообщение об обнаружении подозрительного предмета на железнодорожном вокзале. В зале ожидания кто-то оставил пакет. Его хозяина не нашли. Собака кинологической службы обследовала пакет, а нем оказались личные вещи.
Напомним, сегодня около 18 часов были эвакуированы пассажира и персонал вокзала. На место обнаружения подозрительного предмета прибыли экстренные службы.
Напомним, сегодня около 18 часов были эвакуированы пассажира и персонал вокзала. На место обнаружения подозрительного предмета прибыли экстренные службы.
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сегодня, 18:05Происшествия