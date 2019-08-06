Происшествия
19 минут назад
В Липецке эвакуирован железнодорожный вокзал
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За сегодняшний день - уже третья тревога.
Сегодня вечером поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета в зале ожидания железнодорожного вокзала в Липецке. Был эвакуирован персонал и пассажиры. Людей вывели за территорию вокзала, на площадку отстоя автобусов.
К вокзалу стянуты полиция, спасатели, пожарные. Ожидается прибытие кинологов.
Напомним, что сегодня подозрительные предметы находили у банка на улице Неделина и у суда на Крайней улице. В обоих случаях забытые вещи не представляли опасности.
К вокзалу стянуты полиция, спасатели, пожарные. Ожидается прибытие кинологов.
Напомним, что сегодня подозрительные предметы находили у банка на улице Неделина и у суда на Крайней улице. В обоих случаях забытые вещи не представляли опасности.
345
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34 минуты назадПроисшествия