Происшествия

19 минут назад

В Липецке эвакуирован железнодорожный вокзал

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#подозрительный предмет
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В Липецке эвакуирован железнодорожный вокзал

За сегодняшний день - уже третья тревога.

Сегодня вечером поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета в зале ожидания железнодорожного вокзала в Липецке. Был эвакуирован персонал и пассажиры. Людей вывели за территорию вокзала, на площадку отстоя автобусов.

К вокзалу стянуты полиция, спасатели, пожарные. Ожидается прибытие кинологов.

Напомним, что сегодня подозрительные предметы находили у банка на улице Неделина и у суда на Крайней улице. В обоих случаях забытые вещи не представляли опасности.
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#подозрительный предмет
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