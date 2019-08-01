Происшествия

13 минут назад

Мать двоих детей уговорила 14-летнюю девочку совершить кражу

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#кража
Мать двоих детей уговорила 14-летнюю девочку совершить кражу

Приговором Елецкого городского суда 39-летняя мать двоих малолетних детей признана виновной в вовлечении несовершеннолетней в совершение преступления и покушение на кражу.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, 30 января 2019 года женщина уговорила 14-летнюю знакомую совершить кражу из магазина. При этом, она уверила подростка, что той не грозит наказание, поскольку уголовная ответственность наступает с 16 лет.

После этого женщина и девочка попытались вынести продукты из магазина на общую сумму 2 598 рублей. При этом пакеты с продуктами ельчанка передала несовершеннолетней, а сама ушла из магазина и дожидалась ее на улице.

Девочку с неоплаченным товаром задержали продавцы при попытке выйти из магазина.

Действия подсудимой квалифицированы по ч.1 ст.150 УК РФ и ч.3 ст.30 п. «а» ч.2 ст. 158 УК РФ.

Уголовное дело в отношении несовершеннолетней выделено в отдельное производство.

При назначении наказания было учтено, что подсудимая сразу же признала свою вину, одна воспитывает двоих малолетних сыновей, 8-ми и 6 лет, ранее не привлекалась ни к административной, ни к уголовной ответственности.

Учитывая смягчающие обстоятельства, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновную к наказанию в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком - 2 года.

143
#кража

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