13 минут назад
Мать двоих детей уговорила 14-летнюю девочку совершить кражу
Приговором Елецкого городского суда 39-летняя мать двоих малолетних детей признана виновной в вовлечении несовершеннолетней в совершение преступления и покушение на кражу.
После этого женщина и девочка попытались вынести продукты из магазина на общую сумму 2 598 рублей. При этом пакеты с продуктами ельчанка передала несовершеннолетней, а сама ушла из магазина и дожидалась ее на улице.
Девочку с неоплаченным товаром задержали продавцы при попытке выйти из магазина.
Действия подсудимой квалифицированы по ч.1 ст.150 УК РФ и ч.3 ст.30 п. «а» ч.2 ст. 158 УК РФ.
Уголовное дело в отношении несовершеннолетней выделено в отдельное производство.
При назначении наказания было учтено, что подсудимая сразу же признала свою вину, одна воспитывает двоих малолетних сыновей, 8-ми и 6 лет, ранее не привлекалась ни к административной, ни к уголовной ответственности.
Учитывая смягчающие обстоятельства, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновную к наказанию в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком - 2 года.