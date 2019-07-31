Происшествия
сегодня, 11:16
В Липецке и пригороде горели трактор и три автомобиля
Ночью 30 июля пожарные подразделения ГУ МЧС РФ по Липецкой области несколько раз выезжали на тушение транспортных средств.
Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС, в селе Студеные Выселки загорелся трактор «Беларус МТЗ-1523». Возгорание ликвидировал отдельный пожарно-спасательный пост №25.
В 01:35 на улице Крайней в Липецка горел автомобиль «Шевроле Ланос». Отделению пожарно-спасательной части №6 удалось предотвратить выгорание автомобиля. От огня пострадали покрытие, бампер, капот и моторный отсек автомобиля.
В 02: 46 на улице Рудничная вспыхнули автомобили «Ниссан» и «Тойота». Пожарным удалось остановить пламя.
В 01:35 на улице Крайней в Липецка горел автомобиль «Шевроле Ланос». Отделению пожарно-спасательной части №6 удалось предотвратить выгорание автомобиля. От огня пострадали покрытие, бампер, капот и моторный отсек автомобиля.
В 02: 46 на улице Рудничная вспыхнули автомобили «Ниссан» и «Тойота». Пожарным удалось остановить пламя.
Хагагахахахагаха!!!))))
Миротворец
ццц