Происшествия

сегодня, 11:16

В Липецке и пригороде горели трактор и три автомобиля

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#пожар
В Липецке и пригороде горели трактор и три автомобиля

Ночью 30 июля пожарные подразделения ГУ МЧС РФ по Липецкой области несколько раз выезжали на тушение транспортных средств.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС, в селе Студеные Выселки загорелся трактор «Беларус МТЗ-1523». Возгорание ликвидировал отдельный пожарно-спасательный пост №25.

В 01:35 на улице Крайней в Липецка горел автомобиль «Шевроле Ланос». Отделению пожарно-спасательной части №6 удалось предотвратить выгорание автомобиля. От огня пострадали  покрытие, бампер, капот и моторный отсек автомобиля.

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В 02: 46 на улице Рудничная вспыхнули автомобили «Ниссан» и «Тойота». Пожарным удалось остановить пламя.

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#пожар

Комментарии (3)

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Хагагахахахагаха!!!))))

19 минут назад
Миротворец, око за око?
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Миротворец

сегодня, 11:52
Все что будет гореть далее спросите у Кришталя ... он в курсе ))
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ццц

сегодня, 11:31
Я так понимаю, имеешь машину- есть что терять. А уж врагов найдется немало
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