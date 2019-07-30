Пятимесячная девочка доставлена в больницу после аварии в Ельце

За прошедшие сутки на дорогах области пострадали четыре человека.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 29 июля в Ельце на улице Радиотехнической 27-летний водитель «Нивы» сбил 6-летнего мальчика. Ребенок получил травму, и после оказания помощи был отпущен.

В Ельце на улице Пушкина 22-летний водитель «Форда» по предварительным данным нарушил очередность проезда и столкнулся с «ВАЗ-2109» с 39-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадали два пассажира «девятки» - 36-летняя женщина после оказания помощи была отпущена, а 5-месячная девочка – госпитализирована.

В Краснинском районе на автодороге Елец – Талица – Красное 31-летний мотоциклист не справился с управлением, и перевернулся. С травмами его госпитализировали.





За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 189 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 51.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 24 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

фото "ДТП Елец".