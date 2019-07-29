Происшествия

22 минуты назад

Двое детей пострадали в ДТП за прошедшие выходные

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#дтп
Двое детей пострадали в ДТП за прошедшие выходные

В прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3624 нарушения правил дорожного движения.

26 июля в Липецке вечером в начале девятого на улице Гагарина водитель автомобиля «Луидор» на регулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 18-летнюю девушку, которая получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.

27 июля в Чаплыгинском районе вечером в половине девятого на трассе Чаплыгин – Дубовое 51-летний водитель ВАЗ-2115 столкнулся с «Фольксвагеном» под управлением 45-летнего мужчины. В автоаварии пострадали водитель «пятнадцатой» и два пассажира иномарки, в том числе 12-летний мальчик. С травмами их доставили в больницу.

В тот же день в Усмани около половины третьего дня на улице Энгельса 42-летний водитель «Дэу-Нексии» по предварительным данным нарушил очередность проезда и столкнулся с ВАЗ-2109 с 64-летним мужчиной за рулем. Пассажирка «девятки», женщина 58-ми лет, получила травму, и после оказания была отпущена.

В Задонском районе на трассе М4 «Дон» в начале восьмого утра 58-летний водитель «Тойоты» по предварительным данным не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Хино» с 54-летним мужчиной за рулем и столкнулся с ним. В результате водитель второй иномарки и три пассажира «Тойоты», в том числе пятилетняя девочка с различными травмами были доставлены в больницу.

В прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3624 нарушения правил дорожного движения. Сотрудники ГИБДД зафиксировали 72 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей, сообщили в УГИБДД УМВД России по Липецкой области.
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#дтп

Комментарии (1)

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Сергей 13

11 минут назад
А кто там на ЦР ночью самоутилизировался на старой бэхе?Не тот гонщик,который на Линии гонял всегда?Если тот,это чудная новость.Жернова господни мелют медленно,но верно.В утиль эту рухлядь.
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