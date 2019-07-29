Происшествия
22 минуты назад
Двое детей пострадали в ДТП за прошедшие выходные
В прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3624 нарушения правил дорожного движения.
26 июля в Липецке вечером в начале девятого на улице Гагарина водитель автомобиля «Луидор» на регулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 18-летнюю девушку, которая получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.
27 июля в Чаплыгинском районе вечером в половине девятого на трассе Чаплыгин – Дубовое 51-летний водитель ВАЗ-2115 столкнулся с «Фольксвагеном» под управлением 45-летнего мужчины. В автоаварии пострадали водитель «пятнадцатой» и два пассажира иномарки, в том числе 12-летний мальчик. С травмами их доставили в больницу.
В тот же день в Усмани около половины третьего дня на улице Энгельса 42-летний водитель «Дэу-Нексии» по предварительным данным нарушил очередность проезда и столкнулся с ВАЗ-2109 с 64-летним мужчиной за рулем. Пассажирка «девятки», женщина 58-ми лет, получила травму, и после оказания была отпущена.
В Задонском районе на трассе М4 «Дон» в начале восьмого утра 58-летний водитель «Тойоты» по предварительным данным не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Хино» с 54-летним мужчиной за рулем и столкнулся с ним. В результате водитель второй иномарки и три пассажира «Тойоты», в том числе пятилетняя девочка с различными травмами были доставлены в больницу.
В прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3624 нарушения правил дорожного движения. Сотрудники ГИБДД зафиксировали 72 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей, сообщили в УГИБДД УМВД России по Липецкой области.
27 июля в Чаплыгинском районе вечером в половине девятого на трассе Чаплыгин – Дубовое 51-летний водитель ВАЗ-2115 столкнулся с «Фольксвагеном» под управлением 45-летнего мужчины. В автоаварии пострадали водитель «пятнадцатой» и два пассажира иномарки, в том числе 12-летний мальчик. С травмами их доставили в больницу.
В тот же день в Усмани около половины третьего дня на улице Энгельса 42-летний водитель «Дэу-Нексии» по предварительным данным нарушил очередность проезда и столкнулся с ВАЗ-2109 с 64-летним мужчиной за рулем. Пассажирка «девятки», женщина 58-ми лет, получила травму, и после оказания была отпущена.
В Задонском районе на трассе М4 «Дон» в начале восьмого утра 58-летний водитель «Тойоты» по предварительным данным не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Хино» с 54-летним мужчиной за рулем и столкнулся с ним. В результате водитель второй иномарки и три пассажира «Тойоты», в том числе пятилетняя девочка с различными травмами были доставлены в больницу.
В прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3624 нарушения правил дорожного движения. Сотрудники ГИБДД зафиксировали 72 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей, сообщили в УГИБДД УМВД России по Липецкой области.
Сергей 13