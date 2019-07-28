Происшествия

27 минут назад

В аварии на трассе М-4 в Липецкой области пострадали 4 человека

1 418
#дтп
В аварии на трассе М-4 в Липецкой области пострадали 4 человека

ДТП произошло на платном участке дороги

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Сегодня утром, неподалеку от села Гнилуша Задонского района, на платаном участке трассы "Дон", микроавтобус "Тойота" буквально догнал на трассе в попутном направлении китайский грузовичок и вынес его с трассы.

Грузовик сбил столб рекламной конструкции и оказался в кювете. Его водитель госпитализирован в тяжелом состоянии. Пострадали также три пассажира "Тойоты", которых госпитализировали с места ДТП.
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#дтп

Комментарии (1)

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житель

17 минут назад
Сладок был сон водилы тойоты....
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