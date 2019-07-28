Происшествия
27 минут назад
В аварии на трассе М-4 в Липецкой области пострадали 4 человека
ДТП произошло на платном участке дороги
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Сегодня утром, неподалеку от села Гнилуша Задонского района, на платаном участке трассы "Дон", микроавтобус "Тойота" буквально догнал на трассе в попутном направлении китайский грузовичок и вынес его с трассы.
Грузовик сбил столб рекламной конструкции и оказался в кювете. Его водитель госпитализирован в тяжелом состоянии. Пострадали также три пассажира "Тойоты", которых госпитализировали с места ДТП.
Грузовик сбил столб рекламной конструкции и оказался в кювете. Его водитель госпитализирован в тяжелом состоянии. Пострадали также три пассажира "Тойоты", которых госпитализировали с места ДТП.
житель