Браконьера взяли с поличным на Матырском водохранилище

Он успел поймать карася и пару лещей.

Во время рейда в акватории Матырского водохранилища был пойман браконьер, сообщает липецкий отдел рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства. Житель Липецка рыбачил сетью с лодки на территории государственного зоологического заказника «Липецкий». Браконьер успел выловить пару лещей и карася. По предварительным данным, ущерб от добычи рыбы незаконным способом составил более 1 200 рублей.



- Все орудия, предметы совершения административного правонарушения и выловленная рыба изъяты в рамках норм действующего законодательства и находятся на ответственном хранении в отделе рыбоохраны. Материалы дела об административном правонарушении переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения, - уточняет липецкий отдел рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.