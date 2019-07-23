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сегодня, 10:00

Браконьера взяли с поличным на Матырском водохранилище

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#браконьер #рыбалка
Браконьера взяли с поличным на Матырском водохранилище

Он успел поймать карася и пару лещей.

Во время рейда в акватории Матырского водохранилища был пойман браконьер, сообщает липецкий отдел рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства. Житель Липецка рыбачил сетью с лодки на территории государственного зоологического заказника «Липецкий». Браконьер успел выловить пару лещей и карася. По предварительным данным, ущерб от добычи рыбы незаконным способом составил более 1 200 рублей.

- Все орудия, предметы совершения административного правонарушения и выловленная рыба изъяты в рамках норм действующего законодательства и находятся на ответственном хранении в отделе рыбоохраны. Материалы дела об административном правонарушении переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения, - уточняет липецкий отдел рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.
4 833
#браконьер #рыбалка

Комментарии (4)

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Kot Begemot

41 минуту назад
Кто же ловит рыбу там, где раньше были кладбища людей и падшего скота?
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Матыр

43 минуты назад
Там раньше кладбище было, лещ силитерный
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гость

49 минут назад
На Матыре рыба давно дерьмо.
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Нонка

сегодня, 10:04
Дай цукам волю они и собачатину с кошатиной пожрут ! Пусть платит штраф пенсии глядишь и повысят
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