Форвард «Липецка» отправился в клуб ВХЛ из Рязани

Талантливые игроки у нас есть. а серьезной команды по прежнему нет.

Один из лидеров атак МХК «Липецк» прошлого сезона 19-летний Артем Лобанов пробует свои силы на просмотре в клубе Высшей лиги (ВХЛ) «Рязань».

Об этом GOROD48 сообщил главный тренер липецкой ледовой дружины Сергей Рыбин.

Лобанову теперь предстоит произвести впечатление на другого специалиста – 45-летнего Александра Сырцова, возглавившего рязанский клуб еще весной после того как команда в прошлом сезоне заняла 14-е место в регулярном чемпионате, но выбыла из плей-офф уже в 1/8 финала, уступив тюменскому «Рубину» - 0-3.

Любопытно, что рязанский наставник – сын Геннадия Сырцова, тренировавшего «Липецк» в сезоне-2002/03.

«Рязань» готовится к сезону в родном городе, первые контрольные матчи запланированы на 26 и 27 июля на площадке родного дворца спорта «Олимпийский» с ижевской «Ижсталью». Возможно, для Лобанова эти матчи станут главным испытанием.

Воспитанник магнитогорского хоккея Артем Лобанов играл в МХЛ за «Сартаты» (Оренбург), «КРС Хэйлунцзян» (Пекин), в «Липецк» перебрался в прошлом сезоне – 21 матч с учетом плей-офф, 21 (12+9) очков. На его счету хет-трик в матче «регулярки» в Брянске.

Ранее пресс-служба ХК «Тамбов» сообщила, что еще один ведущий форвард липецка воспитанник тамбовского хоккея Александр Ковальский находится на просмотре в родном клубе, который готовится ко 2-му сезону в ВХЛ. С «Тамбовом» продлил контракт и коренной липчанин нападающий Андрей Воронков.

К слову, Высшая лига в нынешнем сезоне расширилась на два клуба – ХК «Ростов» и китайский «ШоуГан - фарм-клуб «Куньлунь Ред Стар» из КХЛ. Таким образом, в Лиге сыграют 34 клуба, поделенные на две конференции и четыре дивизиона – места в ВХЛ есть, а Липецк не представлен в ней с 2015 года.