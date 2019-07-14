Происшествия
16 минут назад
В Липецкой области мародёры обокрали пенсионеров пострадавших от пожара
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Пока односельчане помогали тушить огонь, неизвестные воровали кроликов со двора
Дикую историю поведала районная газета «Добринские вести». В минувший понедельник в Добринке, на улице Кооперативной загорелся дом пенсионеров Копытиных.
Огонь тушили несколько пожарных расчётов, помогали соседи, но, увы, жилище сгорело. Огонь уничтожил все имущество пенсионеров. Но уцелели во дворе клетки с кроликами, которые были большим подспорьем четы пенсионеров. За мясом в магазин и на рынок они практически не ходили.
На следующий день после пожара, ночевавшая у родственников Ольга Митрофановна Копытина пришла на пепелище, и первым делом навестила своих питомцев. Но обнаружили клетки открытыми, а полтора десятка кроликов пропали.
— Я не досчиталась пятнадцати, — показывает опустевшие клетки хозяйка. — Белые, черные, рыжие, черно-белые… Вот здесь сидел большой самец — я его специально покупала на развод за две с половиной тысячи рублей. Для нас, пенсионеров, кролики были большим подспорьем. За мясом в магазин мы с мужем практически не ходили. Сена вот на зиму им заготовили: зять косил, мы убирали. Я ведь, когда дом загорелся, первым делом про них подумала. В пожаре уцелели, а от воров — нет.
Ольга Митрофановна написала заявление полицию.
Фото: dobvesti.ru
Огонь тушили несколько пожарных расчётов, помогали соседи, но, увы, жилище сгорело. Огонь уничтожил все имущество пенсионеров. Но уцелели во дворе клетки с кроликами, которые были большим подспорьем четы пенсионеров. За мясом в магазин и на рынок они практически не ходили.
На следующий день после пожара, ночевавшая у родственников Ольга Митрофановна Копытина пришла на пепелище, и первым делом навестила своих питомцев. Но обнаружили клетки открытыми, а полтора десятка кроликов пропали.
— Я не досчиталась пятнадцати, — показывает опустевшие клетки хозяйка. — Белые, черные, рыжие, черно-белые… Вот здесь сидел большой самец — я его специально покупала на развод за две с половиной тысячи рублей. Для нас, пенсионеров, кролики были большим подспорьем. За мясом в магазин мы с мужем практически не ходили. Сена вот на зиму им заготовили: зять косил, мы убирали. Я ведь, когда дом загорелся, первым делом про них подумала. В пожаре уцелели, а от воров — нет.
Ольга Митрофановна написала заявление полицию.
Фото: dobvesti.ru
2 115
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