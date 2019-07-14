Происшествия

16 минут назад

В Липецкой области мародёры обокрали пенсионеров пострадавших от пожара

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#мародёрство #кража
В Липецкой области мародёры обокрали пенсионеров пострадавших от пожара

Пока односельчане помогали тушить огонь, неизвестные воровали кроликов со двора

Дикую историю поведала районная газета «Добринские вести».  В минувший понедельник в Добринке, на улице Кооперативной загорелся дом пенсионеров Копытиных.

Огонь тушили несколько пожарных расчётов, помогали соседи, но, увы, жилище сгорело. Огонь уничтожил все имущество пенсионеров.  Но уцелели во дворе клетки с кроликами, которые были большим подспорьем четы пенсионеров. За мясом в магазин и на рынок они практически не ходили.

На следующий день после пожара, ночевавшая у родственников Ольга Митрофановна Копытина пришла на пепелище, и первым делом навестила своих питомцев. Но обнаружили клетки открытыми, а полтора десятка кроликов пропали.

— Я не досчиталась пятнадцати, — показывает опустевшие клетки хозяйка. — Белые, черные, рыжие, черно-белые…  Вот здесь сидел большой самец — я его специально покупала на развод за две с половиной тысячи рублей. Для нас, пенсионеров, кролики были большим подспорьем. За мясом в магазин мы с мужем практически не ходили. Сена вот на зиму им заготовили: зять косил, мы убирали. Я ведь, когда дом загорелся, первым делом про них подумала. В пожаре уцелели, а от воров — нет.
Ольга Митрофановна написала заявление полицию. 

Фото: dobvesti.ru

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#мародёрство #кража

Комментарии (2)

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...

1 минуту назад
Гаденькие людишки без родины и флага. Моральные уроды не прошли мимо беды.
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рр

1 минуту назад
в Липецке соседи постоянно ворую друг у друга, это так. Воровской регион
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