Сборная Липецкой области по регби взяла игрока из Намибии и теперь всех побеждает

Легионер из Африки принял участие в трех матчах нашей команды в финале НРЛ.

Состав сборной Липецкой области по регби-7 в финальных играх Федеральной регбийной лиги (ФРЛ) в Казани усилил темнокожий студент из Намибии по имени Леон. Вместе с ним команда выиграла все три матча на групповом этапе и сегодня поборется в плей-офф.

Липчане победили «Адмирал-2» из Нижнего Новгорода – 44:5, сборную Удмуртии – 36:5 и столичный «Локомотив» - 34:0.

Всего в турнире участвуют 11 команд, из которых восемь сильнейших по итогам первого дня продолжат борьбу за медали в плей-офф. Липчане стали победителями в своей группе и сегодня в 9.40 сыграют со столичной «Энергией».

Будущие соперники вчера… проиграли оба матча: «Нарту» из Нальчика – 17:19 и питерскому «Приморцу» - 0:10, но, тем не менее, были допущены в четвертьфинал.

Матчи группового этапа, а также первые игры плей-офф проходят на стадионе «Тулпар», а вот, начиная с полуфиналов, игры станут проводиться на Центральном стадионе Казани. Команда Липецка имеет все шансы, чтобы стать участницей финала (начало сегодня в 15.30) или матча за 3-е место (14.30).

Напомним, что ФРЛ липчане вышли, выиграв первенстве ЦФО по регби-7 – причем даже без помощи игрока из братской Намибии.

Параллельно в Казани проходит и Европейский олимпийский отборочный турнир по регби-7 среди женских сборных. Победитель турнира среди 11 сборных получит путевку на Игры-2020 в Токио, а вторая и третья команды сыграют в утешительной квалификации, где будет разыграна последняя путевка на Олимпиаду. Сборная России, в которой выступает липчанка Марина Кукина, победила Швецию (29:0), Германию (55:0), Англию (26:5) и сегодня начнет с четвертьфинального матча против Италии.

P.S. Приглашение «легионера» из Намибии, возможно, подскажет и другим липецким командам, как можно решить многие свои проблемы. До сих пор в липецких игровых видах спорта играли лишь два темнокожих спортсмена – оба за футбольный «Металлург»: в 2009 году – камерунец Анук Такам, а в 2000 – свободно говоривший по-русски и родившийся в Москве Лео Нельсон, у которого папа был родом из Нигерии, а мама – русская.



Фото stoneforest.ru

