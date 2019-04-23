Спорт

21 минуту назад

Сборная Липецка выиграла чемпионат ЦФО по регби-7 «в одну калитку»

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#Регби
Сборная Липецка выиграла чемпионат ЦФО по регби-7 «в одну калитку»

Сыграли здорово, но почти без зрителей.

Сборная Липецкой области стала победительницей чемпионата ЦФО по регби-7, который прошел в нашем городе на стадионе «Сокол».

Команда Андрея Щукина выиграла турнир «в оду калитку»: ни в одном из матчей липчанам не пришлось волноваться за результат. Ровно половину матчей – три из шести наши парни завершили «сухими» победами.

На предварительном этапе хозяева стадиона разгромили регбистов Калининградской области - 36:5, столичный «Локомотив» - 24:0 и «Рязань» - 36:12.

Затем в четвертьфинале под горячую руку липчан попала команда Владимирской области – 37:0, в полуфинале – «Приморец» из Санкт-Петербурга – 36:0. В этом матче наш Тимур Темиев … подрался с соперником, за что был удален с поля и из-за дисквалификации не смог сыграть в финале.

В решающей игре пришлось во второй раз встречаться с «Локомотивом». Счет открыл липчанин Дмитрий Бобров, совершивший перехват и затем занесший мяч за зачетную линию (5 очков), а также использовавший реализацию (2 очка). Счет стал – 7:0, а затем липчане его удвоили: активный Бобров занес еще одну попытку, а реализацией его поддержал Дмитрий Павлов – 14:0. Соперники первые очки набрали только при счете – 26:0, когда липчане уже могли позволить себе расслабиться. Итог финального матча – 26:12 в пользу Щукина и Ко.

Помимо медалей наша команда получила путевку в финал Федеральной регбийной лиги 12-13 июля в Казани. Туда отправятся также и остальные призеры липецкого турнира: «Локомотив» и столичное «Торпедо», занявшее 3-е место.

Турнир прошел в зрелищной борьбе, но почти без зрителей на трибунах: реклама соревнований хромала на обе ноги.

Регби-7 – разновидность популярной игры, в которой в отличие от классического регби используются не 15 игроков, а семь (отсюда и название). Это такое же разделение, как футбол и мини-футбол. Между тем регби-15 было исключено из программы Олимпийских Игр в далеком 1924 году, а в 2016 году в олимпийскую семью вошло как раз регби-7.

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#Регби

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