Происшествия

сегодня, 11:15

32-летний липчанин получил два года условного срока за сообщение о бомбе в ТРЦ «Европа».

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#телефонный терроризм
32-летний липчанин получил два года условного срока за сообщение о бомбе в ТРЦ «Европа».

Советским районным судом Липецка рассмотрено уголовное дело 32-летнего горожанина обвиненного в заведомо ложном сообщении о теракте.

Как установлено материалами уголовного дела, 17 ноября прошлого года пьяный 32-летний липчанин позвонил в экстренную службу «102» и сообщил о планируемом теракте на площади Петра Великого.

После этого мужчина позвонил в экстренную службу «112», сообщив о готовящемся теракте в ТРЦ «Европа».

В результате значительные материальные ресурсы были затрачены на проверку сообщений хулигана. 

Подсудимый полностью признал свою вину, мотивируя свои действия состоянием алкогольного опьянения.

Учитывая, что на его иждивении имеются двое малолетних детей, суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.
3 332
#телефонный терроризм

Комментарии (3)

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сёрфер

32 минуты назад
ипать вот это гангстер) вот и пусть теперь думает пакостник хренов)
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Ыыы

52 минуты назад
Эх, Сами дебили и еще лезут коментировать! Пипецк!!!!!!
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Эх

сегодня, 11:28
В семье не без дебилушки
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