Общество

сегодня, 11:16

Улица Бабушкина не станет дублером улицы Баумана

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#ремонт дорог
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Улица Бабушкина не станет дублером улицы Баумана

Но водители наверняка будут пользоваться дорогой на Бабушкина для объезда реконструируемой улицы Баумана.

В Липецке проходит ремонт дорожного покрытия улицы Бабушкина. Рабочие сняли верхний слой асфальта на большей части дороги, уложили щебень, уже на днях начнется укладка геосетки и асфальта. 

Жители этой улицы обеспокоены слухами, что дорогу на Бабушкина готовят в качестве дублера улицы Баумана, реконструкция которой намечена на следующий год.

Как сообщили GOROROD48 в пресс-службе администрации Липецка, в случае реконструкции дороги на улице Баумана, ее всю полностью не будут закрывать для движения. А чтобы водители, объезжающие Баумана по Бабушкина не лихачили, на новой дороге устроят искусственные неровности. 

790
#ремонт дорог
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