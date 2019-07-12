Улица Бабушкина не станет дублером улицы Баумана

Но водители наверняка будут пользоваться дорогой на Бабушкина для объезда реконструируемой улицы Баумана.

В Липецке проходит ремонт дорожного покрытия улицы Бабушкина. Рабочие сняли верхний слой асфальта на большей части дороги, уложили щебень, уже на днях начнется укладка геосетки и асфальта.



Жители этой улицы обеспокоены слухами, что дорогу на Бабушкина готовят в качестве дублера улицы Баумана, реконструкция которой намечена на следующий год.



Как сообщили GOROROD48 в пресс-службе администрации Липецка, в случае реконструкции дороги на улице Баумана, ее всю полностью не будут закрывать для движения. А чтобы водители, объезжающие Баумана по Бабушкина не лихачили, на новой дороге устроят искусственные неровности.



