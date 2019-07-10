Происшествия

22 минуты назад

Из кровати покойника пропали 267 000 рублей

6 721
#кража
Из кровати покойника пропали 267 000 рублей

Тайник умершего мужчины решили проверить на 40-ой с его смерти.

В дежурную часть полиции Добринского района поступило заявление пенсионерки из села Большая Плавица. 62-летняя женщина сообщила, что из дома покойника, ее дальнего родственника, пропала крупная сумма денег.

Пенсионерка рассказала, что ее родственник умер еще в мае. Свои сбережения мужчина хранил под матрацем кровати. Некогда пенсионер показывал своей родственнице домашний тайник и пересчитывал при ней наличные. Когда прошло 40 дней со смерти мужчины, родственница решила проверить тайник, но не обнаружила под матрацем денег. Пропали 267 000 рублей.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, полиция ведет проверку заявления и устанавливает все обстоятельства.
6 721
#кража

Комментарии (6)

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Хендай москаль

1 минуту назад
Или кто опередил
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Груня

1 минуту назад
Не бось сама их стырила а теперь кипишь подняла что я не я и ж..па не моя...
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гость

7 минут назад
почему сразу пропали, и ты тоже дебил!
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гость

8 минут назад
Дракон, ты дебил?
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Дракон

14 минут назад
Там они ему нужней.
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почему сразу пропали

16 минут назад
может он с собой забрал ,
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