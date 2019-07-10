Из кровати покойника пропали 267 000 рублей

Тайник умершего мужчины решили проверить на 40-ой с его смерти.

В дежурную часть полиции Добринского района поступило заявление пенсионерки из села Большая Плавица. 62-летняя женщина сообщила, что из дома покойника, ее дальнего родственника, пропала крупная сумма денег.



Пенсионерка рассказала, что ее родственник умер еще в мае. Свои сбережения мужчина хранил под матрацем кровати. Некогда пенсионер показывал своей родственнице домашний тайник и пересчитывал при ней наличные. Когда прошло 40 дней со смерти мужчины, родственница решила проверить тайник, но не обнаружила под матрацем денег. Пропали 267 000 рублей.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, полиция ведет проверку заявления и устанавливает все обстоятельства.