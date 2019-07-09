Общество

56 минут назад

Митрополит Никон ушел на покой

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#Липецкая епрахия #митрополит Никон
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Митрополит Никон ушел на покой

Новым Липецким и Задонским митрополитом стал первый викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, митрополит Истринский Арсений.

Как сообщает сайт patriarchia.ru, Священный Синод Русской Православной Церкви удовлетворил прошение митрополита Липецкого и Задонского Никона о "почисления на покой в связи с достижением 75-летия".

Местом пребывания на покое для митрополита Никона выбран Задонский Рождества-Богородицкий мужской монастырь с материальным содержанием от Липецкого епархиального управления.

Преосвященным Липецким и Задонским, главой Липецкой митрополии назначен первый викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси митрополит Истринский Арсений.

Митрополит Арсеений (в миру Юрий Александрович Епифанов) родился 3 марта 1955 в рабочем поселке Востряково Домодедовского района Московской области.

По окончании средней школы работал оператором на почтамте при Казанском вокзале в Москве, в 1973—1975 годы проходил срочную службу в Вооружённых силах СССР. Затем был алтарником в Никольском храме в Бирюлёве (1975—1976). В 1976—1979 годы обучался в Московской духовной семинарии, а затем в Академии, которую окончил в 1983 году.

В 1983—1989 годы - референт и личный секретарь митрополита Таллинского и Эстонского (с 1986 года — Ленинградского и Новгородского) Алексия.

В 1986 году митрополитом Алексием рукоположен в сан священника. На следующий день там же митрополитом Алексием был возведен в сан протоиерея.

В 1989 году решением Священного синода избран епископом Ладожским, викарием Ленинградской епархии. 30 сентября того же года принял монашеский постриг с именем Арсений — в честь преподобного Арсения Коневского и возведен в сан архимандрита.

В 1990 году на первом заседании Священного синода под председательством новоизбранного патриарха Алексия II назначен епископом Истринским, викарием Московской епархии. 

В 1997 году возведен в сан архиепископа.

В 2009 году распоряжением патриарха Кирилла утверждён первым викарием Московской епархии по городу Москве. 1 февраля 2014 года в храме Христа Спасителя был возведен в сан митрополита.  24 декабря 2015 года решением Священного синода включен в состав Высшего церковного совета.
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#Липецкая епрахия #митрополит Никон
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Комментарии (9)

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Федор.

20 секунд назад
Удивительно, но мне однажды случилось с этим человеком в году так, если память мне не изменяет , 1989-ом, сидеть за одним столом и выпивать по случаю Дня рождения моего родственника в частном доме. Совершенно удивительный случай, т. к. я атеист и лицезреть этого попа было как-то неловко. Но за столом он был уважительно обходителен, вежлив и разговоры вел по простому, без зазнайства , несмотря на то, что и тогда он был уже важной персоной в поповской иерархии.
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все путем

2 минуты назад
Обязательно у попов должны быть руководители и начальники, ибо нельзя молиться без начальника и его указаний
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Сомневающийся

19 минут назад
Ваш, генерал-митрополит с крестами на погонах .
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Коля

20 минут назад
В миру пенсионер в 65 лет,а в церкви в 75 лет.Нам смертным ещё повезло.
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Ваш

23 минуты назад
А в каком звании от КГБ он ушел?
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Сельдерей не растет на Елецком

26 минут назад
Ну что за новость - один поп сменил другого. Лучше напишите, как меня толпой в очередной раз отсадили в очко на Елецком. Долбили меня возле разных подъездов, так что надо найти записи камер и смонтировать о..енное порно.
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Царствие небесное

28 минут назад
Вечная память
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Арамис

31 минуту назад
Его высокопреосвященство нам обещал на небе райское блаженство...
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И метрополит

32 минуты назад
Пошёл...на покой.
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