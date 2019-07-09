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Митрополит Никон ушел на покой
Новым Липецким и Задонским митрополитом стал первый викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, митрополит Истринский Арсений.
Местом пребывания на покое для митрополита Никона выбран Задонский Рождества-Богородицкий мужской монастырь с материальным содержанием от Липецкого епархиального управления.
Преосвященным Липецким и Задонским, главой Липецкой митрополии назначен первый викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси митрополит Истринский Арсений.
Митрополит Арсеений (в миру Юрий Александрович Епифанов) родился 3 марта 1955 в рабочем поселке Востряково Домодедовского района Московской области.
По окончании средней школы работал оператором на почтамте при Казанском вокзале в Москве, в 1973—1975 годы проходил срочную службу в Вооружённых силах СССР. Затем был алтарником в Никольском храме в Бирюлёве (1975—1976). В 1976—1979 годы обучался в Московской духовной семинарии, а затем в Академии, которую окончил в 1983 году.
В 1983—1989 годы - референт и личный секретарь митрополита Таллинского и Эстонского (с 1986 года — Ленинградского и Новгородского) Алексия.
В 1986 году митрополитом Алексием рукоположен в сан священника. На следующий день там же митрополитом Алексием был возведен в сан протоиерея.
В 1989 году решением Священного синода избран епископом Ладожским, викарием Ленинградской епархии. 30 сентября того же года принял монашеский постриг с именем Арсений — в честь преподобного Арсения Коневского и возведен в сан архимандрита.
В 1990 году на первом заседании Священного синода под председательством новоизбранного патриарха Алексия II назначен епископом Истринским, викарием Московской епархии.
В 1997 году возведен в сан архиепископа.
В 2009 году распоряжением патриарха Кирилла утверждён первым викарием Московской епархии по городу Москве. 1 февраля 2014 года в храме Христа Спасителя был возведен в сан митрополита. 24 декабря 2015 года решением Священного синода включен в состав Высшего церковного совета.
Федор.
все путем
Сомневающийся
Коля
Ваш
Сельдерей не растет на Елецком
Царствие небесное
Арамис
И метрополит