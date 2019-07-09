сегодня, 16:08
«Липецкое Городище»: подробная карта праздника
Этнокультурный фестиваль «Липецкое Городище» охватит Нижний парк с 19 по 21 июля. Гостям площадки приготовили интересные развлечения во все три дня работы фестиваля.
Придти в Нижний парк можно будет уже в 10 утра в пятницу, 19 июля. С этого момента в парке начнутся торжественные символические регистрации бракосочетаний. Также в 10 утра начнет свою работу площадка «Лето на Липецком курорте»: гостям зоны предложат примерить на себя быт эпохи середины XIX века. Торжественное открытие фестиваля запланировано на 13 часов. Уже через два часа начнут свою работы все три «эпохальные» тематические площадки: Средневековье, времена Петра I и XIX век. В течение всего фестиваля в Нижнем парке будет работать ярмарка ремесленников и интерактивные площадки для детей и взрослых. Подробная программа и карта праздника указаны на листовке ниже.
Первый день работы фестиваля завершит выступление музыкантов, вечер второго дня, 20 июля, закроет огненное и световое шоу, выступление барабанщиков. Концерты будут идти до 21 часа.
В последний день работы «Липецкого городища» гости парка смогут посетить все исторические площадки с 10 до 15 часов. После фестиваль закроется.
Люблю Город48
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