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сегодня, 16:08

«Липецкое Городище»: подробная карта праздника

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#фестиваль #День города
«Липецкое Городище»: подробная карта праздника

Этнокультурный фестиваль «Липецкое Городище» охватит Нижний парк с 19 по 21 июля. Гостям площадки приготовили интересные развлечения во все три дня работы фестиваля.


Придти в Нижний парк можно будет уже в 10 утра в пятницу, 19 июля. С этого момента в парке начнутся торжественные символические регистрации бракосочетаний. Также в 10 утра начнет свою работу площадка «Лето на Липецком курорте»: гостям зоны предложат примерить на себя быт эпохи середины XIX века. Торжественное открытие фестиваля запланировано на 13 часов. Уже через два часа начнут свою работы все три «эпохальные» тематические площадки: Средневековье, времена Петра I и XIX век. В течение всего фестиваля в Нижнем парке будет работать ярмарка ремесленников и интерактивные площадки для детей и взрослых. Подробная программа и карта праздника указаны на листовке ниже.

городище.jpg

Первый день работы фестиваля завершит выступление музыкантов, вечер второго дня, 20 июля, закроет огненное и световое шоу, выступление барабанщиков. Концерты будут идти до 21 часа.

В последний день работы «Липецкого городища» гости парка смогут посетить все исторические площадки с 10 до 15 часов. После фестиваль закроется.
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#фестиваль #День города

Комментарии (3)

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Люблю Город48

41 минуту назад
Сплошные праздники! Когда же работать?
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ттт

56 минут назад
картинку с расписанием качеством получше залейте, так что б распечатать можно было. Так как есть издевательство над глазами.
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Killer

сегодня, 16:19
Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/psblog
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