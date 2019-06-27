На фестивале «Липецкое городище» покажут огненное и световое шоу

В программу фестиваля «Липецкое городище» включили традиционные площадки и новинки.

Торжественное открытие городского фестиваля этнокультуры «Липецкое Городище-2019» состоится в 18 часов 19 июля на летней эстраде Нижнего парка. Об этом GOROD48 сообщила начальник отдела туризма городского департамента культуры Анна Уланова. Для зрителей «Липецкого городища» выступят творческие коллективы. «Хэдлайнерами» первого вечера станут музыканты из Воронежа и Тулы.Из города оружейников в Липецк приедет фолк-коллектив LaVerden. Музыканты бережно собирают средневековые мелодии и подбирают к ним оправы интересных аранжировок. Хотя, иной раз они не прочь похулиганить и совместить в своей музыке балладу XIV века с рок-хитом. От Воронежа на фестиваль приедет творческий коллектив «ДобраСтепь»: музыканты играют на древних инструментах, сделанных собственными руками. Это гусли, калюки, барабаны, свирели, колёсная лира, варганы, домра, балалайка, гудок. На открытии «Липецкого городища» выступят местные музыканты из проекта «Со стороны леса». Их можно классифицировать как уникальный сплав варганной музыки и мелодичного рока.На следующий день, 20 июля, состоится на летней эстраде гала-концерт. Его начало запланировано на 17 часов. В числе прочих коллективов для липчан выступят артисты из Воронежа. «Этнодум» устроит шоу барабанов, а «Jet-Set» - огненное и световое шоу. Программа продлится два часа. В третий день выступлений в Нижнем парке не будет: фестиваль завершится церемонией закрытия и награждения в полдень 21 июля.Традиционно «Липецкое городище» вберет в себя три эпохи истории края: Средневековье, эпоху Петра I и XIX век. В течение всего фестиваля в Нижнем парке будет работать ярмарка ремесленников и интерактивные площадки для детей и взрослых. Будут уже любимые липчанами игры в крокет, пикники и «Александровский бал». Планируется серия новинок. Активное участие в фестивале примет коллектив Липецкого драматического театра (Сокол). Артисты в 18 часов 19 июля ждут всех желающих на исполнение стихов и романсов XIX века, а в 17 часов 20 июля представят на площадке отрывок из спектакля «Часы с боем». На «Липецком городище» будет работать обновленная гардеробная нарядов XIX века. Авторы проекта готовят для гостей фестиваля новое оформление площади, расширенный ассортимент костюмов и даже парики. Для «примерку» ждут и дам, и кавалеров. Площадка XIX века разместится в зоне у паркового фонтана.Полная подробная программа фестиваля, с указанием времени и места работы всех площадок, будет известна в первых числах июля. К этому времени в администрации Липецка надеются собрать и обработать все заявки, поступившие от ремесленников и творческих коллективов.Фото: moskva.wedhub.ru