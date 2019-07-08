В Липецке появилась покаянная реклама

Горожане не понимают смысла баннера.

Жители Липецка могли заметить появившийся на городских улицах необычный плакат на рекламных щитах. На улице Катукова разметили баннеры с изображением семьи Николая II и покаянной надписью. Некоторые горожане не понимают смысла подобного обращения. На странную рекламу обращают внимание и приезжающие в город.- Если кого-то мучила совесть все эти годы и было желание покаяться, то ваш час пробил! - пишет в соцсетях липчанин Алексей, заметивший баннер на улице Катукова. - Представляю, как французы будут каяться за всех казнённых королей: «Прости нас, Людовик 16!».- Должно быть градоначальники извиняются за не очень хорошую дорогу на переднем плане, - шутит Кирилл.Напомним, что и раньше на липецких улицах появлялись подобные обращения. Покаянные плакаты и видеоролики горожане могли видеть в районе Кольцевой площади и у Центрального рынка.