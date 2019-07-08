Общество

сегодня, 09:41

В Липецке появилась покаянная реклама

64 1361
#реклама #баннер
В Липецке появилась покаянная реклама

Горожане не понимают смысла баннера.

Жители Липецка могли заметить появившийся на городских улицах необычный плакат на рекламных щитах. На улице Катукова разметили баннеры с изображением семьи Николая II и покаянной надписью. Некоторые горожане не понимают смысла подобного обращения. На странную рекламу обращают внимание и приезжающие в город.



 - Если кого-то мучила совесть все эти годы и было желание покаяться, то ваш час пробил! - пишет в соцсетях липчанин Алексей, заметивший баннер на улице Катукова. - Представляю, как французы будут каяться за всех казнённых королей: «Прости нас, Людовик 16!».

- Должно быть градоначальники извиняются за не очень хорошую дорогу на переднем плане, - шутит Кирилл.

Напомним, что и раньше на липецких улицах появлялись подобные обращения. Покаянные плакаты и видеоролики горожане могли видеть в районе Кольцевой площади и у Центрального рынка.
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#реклама #баннер

Комментарии (64)

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Дык +

1 минуту назад
Гость, вы просто уверены, что та власть при Николае была святой по сравнению с современной! А вот те, кто жил тогда, считали по-другому! Живя в свое время, мы завидуем всему хорошему, что было в другое время, но ненавидим все плохое, присущее нашему времени. Это естественно! Кстати, на всяких листочках-листовках пропечатана инфа о том, кто печатал, и о том, кто платил. А на этих плакатах есть?
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Гавгав,

2 минуты назад
Липецк, привет,Шарик!
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Липецк

4 минуты назад
Город48 стреллку шавкам забил
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Очень интересно,

7 минут назад
USA,
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s

8 минут назад
Николашка кровавый....
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Наган Дзержинского

9 минут назад
сатанинская сущность обряда, вы пишете "только перегибы в работе ЧК и других карательных организаций, больше похожих на тайные ордена "ночных кинжальников", чем на органы государственной безопасности?" Под другими карательными организациями вы имеете в виду только красных? Контрразведка белых, отдельных верховных себя показала не лучше! О том, что случилось можно только сожалеть! Свержение монархий во всех странах заканчивалось или начиналось с убийства или казни монархов. Николая II и его семью арестовали генералы царской армии, а не большевики. Поэтому рядом с этим плакатом следовало бы повесить плакаты с призывом покаяться перед жертвами кровавого воскресенья и ленских расстрелов!
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РАТМИР

11 минут назад
Да, очень странный плакат! В детсад лучше бы мебель купили! в любой.
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НЕ ПАТРИОТ

11 минут назад
зачем разрушали храмы ?, Так это сколько времени прошло... Давайте вспомним, зачем христиане спалили Александрийскую библиотеку, зачем уничтожали идолов на Руси, зачем преследовали своих же староверов? Мы живём ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС! У нас полно своих проблем нынешнего дня. Зачем закрывают больницы и поликлиники, школы, зачем гоним лес в Китай, зачем им даём в аренду нашу землю, зачем превращаем русский Север в помойку? Николай 2-й мне не государь и я не считаю себя ответственным и виновным за его смерть и смерть его семьи!
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не судите

13 минут назад
А кто в январе 1905 г., а Вы лично там были ,чтобы судить .как на самом деле это происходило ? Кто стрелял в Беркут на Украине ? Януковский ? Или провокаторы ? Вот и там в 1905 году стреляли в толпу людей неизвестные нам люди.....
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USA

14 минут назад
В Белграде, кстати, есть улица Гаврилы Принципа, а в июне 2014 года, к столетнему юбилею сараевского убийства, в Источно-Сараево (Республика Сербская) был открыт памятник террористу, включившему машину всемирной мясорубки. Угар не выветрился. Так что, ребята, поаккуратнее вы с этими православно-славянскими "братушками" и панславистскими идеями.
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