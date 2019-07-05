Общество

33 минуты назад

Липецкой фабрике Roshen придется заплатить 361,5 млн рублей налогов

5 375
#Roshen
Липецкой фабрике Roshen придется заплатить 361,5 млн рублей налогов

Девятнадцатый Арбитражный суд Воронежской области в пятницу отклонил апелляцию кондитерской корпорации Roshen, принадлежащей экс-президенту Украины Петру Порошенко, о признании законным начисления липецкой фабрике более 361,5 млн рублей налогов и штрафов

" Решение Арбитражного суда Липецкой области в отношении липецкой фабрики Roshen оставить без изменения, жалобу без удовлетворения", - цитирует слова судьи ТАСС.

Ранее сообщалось, что Roshen подал в Арбитражный суд в Воронеже апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции - Арбитражного суда Липецкой области - на начисление ей 361,5 млн рублей налогов и штрафов. Первое заседание по делу состоялось 13 июня.

В марте арбитраж Липецкой области признал законным решение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Липецкой области - о доначислении в 2015 году фабрике Roshen 361,5 млн рублей налогов и штрафов. Корпорация вела процесс по оспариванию начисления налогов с 2015 года, когда ей было предложено уплатить почти 285,9 млн рублей налога на добавленную стоимость за I-IV кварталы 2012 года, а также 26,2 млн рублей пеней по данному налогу и штраф в размере 49,5 млн рублей.

Корпорация Roshen является одним из активов Порошенко, включает пять кондитерских фабрик, в том числе Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие, Клайпедскую (Литва) и Bonbonetti Choco (Венгрия), производит в год около 450 тыс. тонн продукции 350 видов кондитерских изделий.

В 2015 году в отношении ее руководства в России было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами на 180 млн рублей. Басманным судом в Москве до 13 декабря 2017 года наложен арест на имущество Липецкой фабрики. Под арестом находятся склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь участков земли площадью более 700 тыс. кв. м.

В настоящий момент все сотрудники Липецкой фабрики уволены, производство закрыто.
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#Roshen

Комментарии (5)

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Все сотрудники уволены.

1 минуту назад
Огромное спасибо великому Пу.
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Закрыли фабрику,

2 минуты назад
Выбросили людей на улицу, своего ничего не создали. Уроды.
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Жители

12 минут назад
Хотят московские бандиты бесплатно фабрику забрать
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Онищенко

17 минут назад
Как сейчас помню, посорились с Турцией - в турецких помидорах нашли нитраты, помирились с Турцией - помидоры отличные, только нельзя их в магазинах по 32 рубля за килограммм продавать, а то отечественный производитель (мафия б/у министра с/х Ткачева) не сможет свои за 96 рублей россиянам продать.
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indezit

23 минуты назад
Грузинское Боржоми тоже как то плохим внезапно оказалось
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