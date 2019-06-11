Общество

46 минут назад

«Рошен» не желает доплачивать в бюджет РФ 62,7 миллиона рублей

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#"Рошен"
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«Рошен» не желает доплачивать в бюджет РФ 62,7 миллиона рублей

Руководство закрытой кондитерской фабрики обжаловало решение липецкого арбитражного суда.

ООО «Рошен» обжалует решение Арбитражного суда Липецкой области о признании законным дополнительных начислений налогов и штрафов в размере 62,7 млн. рублей. Об этом сообщает пресс-служба суда. Соответствующая жалоба 11 июня 2019 г. направлена в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Напомним, что в апреле этого года Арбитражный суд Липецкой области признал законным решение УФНС России по Липецкой области о доначислении липецкой кондитерской фабрике более 62,7 млн рублей налогов и штрафов: руководство «Рошена» обратилось с соответствующим иском осенью 2015 года к липецким фискалам. В рамках длительного арбитражного процесса, кстати, руководство липецкой фабрики «Рошен» заявляло отвод экспертам по данному спору, обвинив их в выгодной фискалам «подчистке» результатов аудита финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

С 1 апреля 2015 года имущество Липецкой фабрики «Рошен» находится под арестом из-за налоговых претензий. В связи с этим инвестгруппа ICU, у которой есть мандат на продажу российских активов Roshen, не может найти на них покупателя. В январе 2016 года гендиректор и миноритарный акционер "Рошена" Вячеслав Москалевский заявил, что предприятие выставлено на продажу. Сумму, которую украинская сторона желает получить за фабрику - 200 млн долларов. 
12 371
#"Рошен"
1

Комментарии (12)

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Вадим

3 минуты назад
Здесь только политика. А то. что люди остались без рабочих мест, никого не волнует.
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Дед Отмороз

3 минуты назад
Mikl, какое производство? У нас нет технологий, Росконтроль проверил 7 популярных брендов российских конфет на качество, половина не прошли, хуже всех " Красный Октябрь", там вообще выявили опасные для здоровья ингредиенты. Ломать не строить, но об этом у нас не думают.
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Смотрящий

4 минуты назад
Вот ценничек обозначился ...
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Mikl

13 минут назад
Сейчас умные головы в Думе думают запретить уничтожать бульдозерами санкционные продукты в России. Забыли наверно о корке хлеба в голодном Ленинграде, когда люди ели от голода собак и людей. Превращать в мусор даже незаконные продукты могут только потерявшие память нелюди. Надо быстро решить вопрос с фабрикой Рошен и запускать ее в производство. Вы забываете, что эта фабрика была липецкой кондитерской фабрикой и только модернизированная она стала Рошен. А липецкая кондитерская фабрика-это история города Липецка, какие вкусные конфеты она выпускала?
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Охрана

14 минут назад
А каких налогах может идти сейчас речь, но даже серверы с мониторами забрал. А стены ( пустые)столько не стоят. Да ещё если бы Москва предъявили претензии возможен ЧТОТО и вернули а так Липецку это не по зубам.
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Перри Мейсон

17 минут назад
Никогда так не было, чтобы никак не было (с)
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Дед Отмороз

20 минут назад
ттт, вот это точно. Даже если заплатил бы, работу людям никто не вернёт, так что пофиг, заплатит или нет.
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Охрана

21 минуту назад
А что там забирать? Оборудование всё вылилось ( в основном в сенцово) остались одни стены. А вывозили в основном по ночам сами же хохлы. В косырёвке тоже почти небыло оборудования. Там тоже голые стены. На доваторов не знай но скорей всего тоже ЧТОТО вывозили. И что осталось. Земля и стены? Если бы сразу наложили арест и не какого вывоза другое дело.
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Перри Мейсон

23 минуты назад
ттт, Зеленский при нашем " кровавом режиме" фильмы снимал, и в фильмах снимался....
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Коля

26 минут назад
Балбес, если организация попадает под общий режим налогообложения и у неё на балансе учтено движимое или недвижимое имущество, то временное приостановление деятельности не освобождает её ни от обязанности уплаты налога на имущество организаций, ни от представления налоговой отчетности по этому налогу.
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