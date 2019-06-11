«Рошен» не желает доплачивать в бюджет РФ 62,7 миллиона рублей

Руководство закрытой кондитерской фабрики обжаловало решение липецкого арбитражного суда.

ООО «Рошен» обжалует решение Арбитражного суда Липецкой области о признании законным дополнительных начислений налогов и штрафов в размере 62,7 млн. рублей. Об этом сообщает пресс-служба суда. Соответствующая жалоба 11 июня 2019 г. направлена в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд.



Напомним, что в апреле этого года Арбитражный суд Липецкой области признал законным решение УФНС России по Липецкой области о доначислении липецкой кондитерской фабрике более 62,7 млн рублей налогов и штрафов: руководство «Рошена» обратилось с соответствующим иском осенью 2015 года к липецким фискалам. В рамках длительного арбитражного процесса, кстати, руководство липецкой фабрики «Рошен» заявляло отвод экспертам по данному спору, обвинив их в выгодной фискалам «подчистке» результатов аудита финансово-хозяйственной деятельности предприятия.



С 1 апреля 2015 года имущество Липецкой фабрики «Рошен» находится под арестом из-за налоговых претензий. В связи с этим инвестгруппа ICU, у которой есть мандат на продажу российских активов Roshen, не может найти на них покупателя. В январе 2016 года гендиректор и миноритарный акционер "Рошена" Вячеслав Москалевский заявил, что предприятие выставлено на продажу. Сумму, которую украинская сторона желает получить за фабрику - 200 млн долларов.

