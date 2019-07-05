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34 минуты назад
Суд оставил без изменений меру пресечения гендиректору ООО «ЛТК «Свободный Сокол»
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Фигурант уголовного дела по краже электроэнергии остался на свободе под залогом в размере трех миллионов рублей.
Липецкий областной суд оставил сегодня без изменения меру пресечения в виде залога гендиректору ООО «ЛТК «Свободный Сокол» Игорю Ефремову.
Напомним, что 26 июня Правобережный районный суд Липецка рассмотрел ходатайство следователя по ОВД отдела № 1 СЧ СУ УМВД России по Липецкой области об избрании меры пресечения в виде залога Игорю Ефремову, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде залога в размере 3 млн рублей. Гендиректору ООО «ЛТК «Свободный Сокол» также запрещено общаться со свидетелями и обвиняемыми по уголовному делу.
Представитель потерпевшего по делу, ОАО «ЛЭСК», не согласился с постановлением районного суда и подал апелляционную жалобу в Липецкий областной суд. По мнению представителя ОАО «ЛЭСК», следователь не имел права ходатайствовать о залоге, об этом могла просить только сторона защиты. Обвиняемый Игорь Ефремов возражал против удовлетворения апелляционной жалобы. Просил оставить в силе постановление районного суда и государственный обвинитель Владимир Федянин.
Как сообщает пресс-служба областного суда, Владимир Федянин привел положения Постановления Пленума ВС РФ от 19.12.2013 № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога», где прямо говорится о возможности следователя выступать с ходатайством об избрании меры пресечения в виде залога. Тем не менее, представитель областной прокуратуры просил суд расширить круг лиц, с которыми Ефремову необходимо запретить общение. Государственный обвинитель просил запретить ему общение не только с обвиняемыми и свидетелями, но и со всеми другими участниками по данному уголовному делу.
В итоге областной суд оставила постановление районного суда без изменения, а жалобу представителя потерпевшего - без удовлетворения. Игорю Ефремову по-прежнему запрещено общаться с обвиняемыми и свидетелями по делу. Никаких других запретов на общение суд не установил.
Напомним, что ранее областной суд оставил в силе ранее избранную Правобережным районным судом управляющему директору ООО «ЛТК «Свободный Сокол» Антону Бабуцидзе, подельнику Игоря Ефремова, такую меру пресечения по уголовному делу как домашний арест (бизнесмен просил изменить ему меру пресечения на залог в размере трех миллионов рублей). Игорь Ефремов и Антон Бабуцидзе привлекаются к ответственности по уголовному делу, возбужденному по ч.4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»). По версии следствия, ООО «ЛТК Свободный Сокол» не оплатило поставку электроэнергии на сумму в 415 млн рублей.
Напомним, что 26 июня Правобережный районный суд Липецка рассмотрел ходатайство следователя по ОВД отдела № 1 СЧ СУ УМВД России по Липецкой области об избрании меры пресечения в виде залога Игорю Ефремову, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде залога в размере 3 млн рублей. Гендиректору ООО «ЛТК «Свободный Сокол» также запрещено общаться со свидетелями и обвиняемыми по уголовному делу.
Представитель потерпевшего по делу, ОАО «ЛЭСК», не согласился с постановлением районного суда и подал апелляционную жалобу в Липецкий областной суд. По мнению представителя ОАО «ЛЭСК», следователь не имел права ходатайствовать о залоге, об этом могла просить только сторона защиты. Обвиняемый Игорь Ефремов возражал против удовлетворения апелляционной жалобы. Просил оставить в силе постановление районного суда и государственный обвинитель Владимир Федянин.
Как сообщает пресс-служба областного суда, Владимир Федянин привел положения Постановления Пленума ВС РФ от 19.12.2013 № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога», где прямо говорится о возможности следователя выступать с ходатайством об избрании меры пресечения в виде залога. Тем не менее, представитель областной прокуратуры просил суд расширить круг лиц, с которыми Ефремову необходимо запретить общение. Государственный обвинитель просил запретить ему общение не только с обвиняемыми и свидетелями, но и со всеми другими участниками по данному уголовному делу.
В итоге областной суд оставила постановление районного суда без изменения, а жалобу представителя потерпевшего - без удовлетворения. Игорю Ефремову по-прежнему запрещено общаться с обвиняемыми и свидетелями по делу. Никаких других запретов на общение суд не установил.
Напомним, что ранее областной суд оставил в силе ранее избранную Правобережным районным судом управляющему директору ООО «ЛТК «Свободный Сокол» Антону Бабуцидзе, подельнику Игоря Ефремова, такую меру пресечения по уголовному делу как домашний арест (бизнесмен просил изменить ему меру пресечения на залог в размере трех миллионов рублей). Игорь Ефремов и Антон Бабуцидзе привлекаются к ответственности по уголовному делу, возбужденному по ч.4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»). По версии следствия, ООО «ЛТК Свободный Сокол» не оплатило поставку электроэнергии на сумму в 415 млн рублей.
3 296
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