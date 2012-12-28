68-летний пенсионер украл от супермаркета два велосипеда

Но как в знаменитой фразе почтальона Печкина: «Почему я такой вредный был? Потому что у меня велосипеда не было» не получилось. Воришку вычислили и осудили, а велосипеды изъяли.