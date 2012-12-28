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Происшествия
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сегодня, 14:32
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68-летний пенсионер украл от супермаркета два велосипеда
Но как в знаменитой фразе почтальона Печкина: «Почему я такой вредный был? Потому что у меня велосипеда не было» не получилось. Воришку вычислили и осудили, а велосипеды изъяли.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, оба украденных велосипеда принадлежали 49-летнему липчанину. Ущерб был оценён в 26 563 рубля.
Вора вычисли полицейские и вернули велосипеды потерпевшему. А пенсионера осудили.
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