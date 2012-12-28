Саратовские оперативники задержали липецкого подростка — курьера мошенников

Он забрал у местного жителя миллион рублей. За это парню обещали 20 тысяч.

В Саратове полицейские задержали липецкого подростка, подозреваемого в пособничестве мошенникам.История началась с телефонного звонка лжесотрудника Социального фонда 57-летнему жителю Саратова. Под предлогом индексации выплат мошенник выведал у саратовца код из СМС. Далее эстафету подхватили сообщники мошенника, игравшие роли представителей силовых структур: саратовцу заявили, что сбережения под угрозой и их нужно срочно задекларировать. Поверив в легенду, мужчина снял в банке миллион рублей и передал пакет с купюрами незнакомцу, который назвал ему кодовое слово.Во время следствия сыщики уголовного розыска вышли на след курьера — 16-летнего жителя Липецкой области. Парня задержали. Он рассказал полицейским, что нашёл предложение о такой работе в одном из мессенджеров. Подростку обещали 20 тысяч рублей.На время следствия по делу о мошенничестве с подростка взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.