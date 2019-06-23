Происшествия
10 минут назад
«Грохот был как от стыковки составов, только громче»
Сегодня ранним утром обрушилась водонапорная башня рядом с Мемориальным музеем памяти Л.Н. Толстого «Астапово».
По словам местных жителей, произошло обрушение около половины пятого утра. Грохот был такой, что разбудил жильцов соседних домов. Кто-то сравнивает его со звуком стыковки железнодорожных составов, только более громким. Когда же вышли на улицу, то увидели рухнувшую водонапорную башню, возраст которой уже давно перевалил за сто лет. Она органично вписывалась в музейный комплекс, но теперь ее нет.
На месте с самого утра работает техника. На повороте к вокзалу выставлено оцепление. Сотрудник ГИБДД не пускает личный транспорт, чтобы не провоцировать затор на пути грузовиков, вывозящих битый кирпич.
К работам по разбору завала местная администрация привлекла дорожников. Временно пришлось отключить от подачи воды несколько домовладений – из-за обрушения произошла деформация трубопровода, который проходит прямо под водонапорной башней. Поэтому люди стекались к месту обрушения, чтобы узнать, когда же дадут воду.
В полуденный зной под тенью деревьев парка наблюдали за работами представители власти. Среди них мы встретили главу Лев-Толстовского сельсовета Николая Калачева. От него мы узнали много нового.
- Сложно назвать причину обрушения, - рассказал глава поселка. – Уже лет пятнадцать, если не больше эта башня стояла бесхозной. В РЖД списали ее, но на баланс никто не взял. Каждый год мы обращали внимание на ветхость конструкции, приходили на место, смотрели, но, что толку? Она юридически оставалась бесхозной.
Единственной мерой была изоляция башни от внешнего мира. Она уже давно не эксплуатировалась, поэтому все входы и выходы были заколочены. Такая же судьба постигла и соседнею башню 1948 года постройки. Поэтому во время происшествия там никто не находился. Что же будет дальше?
- Уже в семь утра на место приехали специалисты из Липецкого политехнического университета, - продолжил Николай Калачев. – Мы зашли внутрь уцелевшей башни, там признаков разрушения не увидели. В восемь утра на месте начала работать техника. После разбора завал мы уже снаружи будем смотреть на состояние фундамента и кладки. Поэтому решение будет принято чуть позже. Пока мы попросили жильцов одного дома покинуть жилище. Почти все разъехались к родственникам. Одной семье мы предоставили специальное помещение, предусмотренное на случай ЧС.
Примечательно, что водонапорные башни, которые даже по картам и путеводителям проходят как достопримечательности поселка, не были объектами культурного наследия.
- Да старая она была, вот и рухнула, - чаще всего можно было услышать ответ на вопрос о причинах происшествия.
Но привела к обрушению банальная бесхозность. По одной из версий, обрушение вызвала емкость, которая под своим весом обвалила кладку: металлически перекрытия сгнили, и она пришла в движение.
На месте с самого утра работает техника. На повороте к вокзалу выставлено оцепление. Сотрудник ГИБДД не пускает личный транспорт, чтобы не провоцировать затор на пути грузовиков, вывозящих битый кирпич.
К работам по разбору завала местная администрация привлекла дорожников. Временно пришлось отключить от подачи воды несколько домовладений – из-за обрушения произошла деформация трубопровода, который проходит прямо под водонапорной башней. Поэтому люди стекались к месту обрушения, чтобы узнать, когда же дадут воду.
В полуденный зной под тенью деревьев парка наблюдали за работами представители власти. Среди них мы встретили главу Лев-Толстовского сельсовета Николая Калачева. От него мы узнали много нового.
- Сложно назвать причину обрушения, - рассказал глава поселка. – Уже лет пятнадцать, если не больше эта башня стояла бесхозной. В РЖД списали ее, но на баланс никто не взял. Каждый год мы обращали внимание на ветхость конструкции, приходили на место, смотрели, но, что толку? Она юридически оставалась бесхозной.
Единственной мерой была изоляция башни от внешнего мира. Она уже давно не эксплуатировалась, поэтому все входы и выходы были заколочены. Такая же судьба постигла и соседнею башню 1948 года постройки. Поэтому во время происшествия там никто не находился. Что же будет дальше?
- Уже в семь утра на место приехали специалисты из Липецкого политехнического университета, - продолжил Николай Калачев. – Мы зашли внутрь уцелевшей башни, там признаков разрушения не увидели. В восемь утра на месте начала работать техника. После разбора завал мы уже снаружи будем смотреть на состояние фундамента и кладки. Поэтому решение будет принято чуть позже. Пока мы попросили жильцов одного дома покинуть жилище. Почти все разъехались к родственникам. Одной семье мы предоставили специальное помещение, предусмотренное на случай ЧС.
Примечательно, что водонапорные башни, которые даже по картам и путеводителям проходят как достопримечательности поселка, не были объектами культурного наследия.
- Да старая она была, вот и рухнула, - чаще всего можно было услышать ответ на вопрос о причинах происшествия.
Но привела к обрушению банальная бесхозность. По одной из версий, обрушение вызвала емкость, которая под своим весом обвалила кладку: металлически перекрытия сгнили, и она пришла в движение.