Происшествия

15 минут назад

Избрание меры пресечение Антону Бабуцидзе перенесли на 19 июня

127
#Свободный Сокол #Антон Бабуцидзе

В суд не явился адвокат бизнесмена.

Правобережный районный суд Липецка перенес рассмотрение ходатайства следствия об избрании меры пресечения управляющему директору ООО «ЛТК «Свободный Сокол» Антону Бабуцидзе на утро 19 июня. Такое решение принято из-за отсутствия в Липецке адвоката Бабуцидзе. По словам бизнесмена, его адвокат находится в Москве, и о задержании клиента узнал только сегодня.

Напомним, что Антона Бубуцидзе задержали в Липецке 17 июня. Управляющий директор ООО «ЛТК «Свободный Сокол» задержан старшим следователем по ОВД отдела №1 СЧ СУ УМВД России по Липецкой области в рамках расследования по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо-крупном размере»). 

Уголовное дело о мошенничестве в отношении неустановленного круга лиц из руководства «ЛТК «Свободный Сокол» было возбуждено 7 марта 2019 года. По версии следствия, ООО «ЛТК Свободный Сокол» не оплатило поставку электроэнергии на сумму в несколько сотен миллионов рублей, таким образом похитив эти деньги. 
127
#Свободный Сокол #Антон Бабуцидзе

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В гаражном кооперативе «Металлист-23» горят мусор и трава
#пожар
В гаражном кооперативе «Металлист-23» горят мусор и трава

6 минут назад

Происшествия
Житель Липецкой области едва не задушил любовницу
#угроза убийством
15
Житель Липецкой области едва не задушил любовницу

сегодня, 12:16

Происшествия
29-летняя липчанка воровала деньги с помощью банкомата
#кража
21
29-летняя липчанка воровала деньги с помощью банкомата

сегодня, 10:24

Происшествия
«Опель» врезался в ограждение на трассе «Дон»
#авария #ДТП
«Опель» врезался в ограждение на трассе «Дон»

сегодня, 09:02

Происшествия
Следственный комитет начал проверку сообщения СМИ о нетрезвом «машинисте» детского паровозика
#проверка #Следком
154
Следственный комитет начал проверку сообщения СМИ о нетрезвом «машинисте» детского паровозика

вчера, 18:58

Происшествия
«Они влияют на мой мозг»
#убийство #суд
4
«Они влияют на мой мозг»

вчера, 18:55

Происшествия