Избрание меры пресечение Антону Бабуцидзе перенесли на 19 июня

В суд не явился адвокат бизнесмена.

Правобережный районный суд Липецка перенес рассмотрение ходатайства следствия об избрании меры пресечения управляющему директору ООО «ЛТК «Свободный Сокол» Антону Бабуцидзе на утро 19 июня. Такое решение принято из-за отсутствия в Липецке адвоката Бабуцидзе. По словам бизнесмена, его адвокат находится в Москве, и о задержании клиента узнал только сегодня.



Напомним, что Антона Бубуцидзе задержали в Липецке 17 июня. Управляющий директор ООО «ЛТК «Свободный Сокол» задержан старшим следователем по ОВД отдела №1 СЧ СУ УМВД России по Липецкой области в рамках расследования по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо-крупном размере»).



Уголовное дело о мошенничестве в отношении неустановленного круга лиц из руководства «ЛТК «Свободный Сокол» было возбуждено 7 марта 2019 года. По версии следствия, ООО «ЛТК Свободный Сокол» не оплатило поставку электроэнергии на сумму в несколько сотен миллионов рублей, таким образом похитив эти деньги.

