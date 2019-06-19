Из-за дождей и прохлады клещи снизили активность в Липецкой области

Укусы опасных насекомых зафиксированы уже во всех районах Липецкой области.

По данным Роспотребнадзора по Липецкой области, на середину июня в регионе 2 297 человек обратились в медицинские организации с жалобами на укусы клещей. Среди пострадавших 842 ребенка.

Это меньше, чем в прошлом году, когда был установлен рекорд по активности опасных насекомых, являющихся переносчиками смертельно опасных заболеваний. В 2018 году в этот же период пострадал 2 771 человек, в том числе 849 детей.

Напомним, что этот год начался так, что клещи еще с весны начали обновлять «исторические максимумы» по количеству покусанных людей. Но дожди и прохладная погода немного снизили активность насекомых и активность людей, которые стали реже выбираться в леса и на дачи. Покусы зафиксированы на территории всех административных районов Липецкой области, и в будущем клещи еще могут наверстать «упущенное».

На 13 июня в Липецкой области зафиксировано 8 случаев клещевого боррелиоза. Случаи смертельно опасного клещевого энцефалита в регионе пока не отмечены.

По данным Роспотребнадзора, акарицидные обработки против клещей проведены на площади 1091,96. Однако, по мнению общественности, ежегодный рост активности клещей связан как раз с уменьшением количества обрабатываемых территорий по сравнению, например, с тем, что было в СССР. Вместе с тем, сейчас на укусах клещей научились зарабатывать. Пострадавшим советуют сдавать укусивших их клещей в лаборатории для проверки, не является ли насекомое переносчиком болезней, а анализы эти – платные.



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