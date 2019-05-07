Общество

38 минут назад

Клещи кусают жителей Липецкой области в три раза чаще, чем в прошлом рекордном году

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#Клещи #боррелиоз #болезнь Лайма #обработка территорий
Клещи кусают жителей Липецкой области в три раза чаще, чем в прошлом рекордном году

Только за майские праздники пострадали 306 человек.

Количество жертв укусов клещей в Липецкой области в нынешнем году является самым большим за всю историю наблюдений.

Прошлый «рекорд» был установлен годом ранее, но те показатели уже не идут ни в какое сравнение с нынешними. По данным Роспотребнадзора, на 6 мая в медицинские учреждения с жалобами на укусы переносчиков опасных заболеваний обратились 665 человек. За аналогичный период прошлого года их было 217, т.е. пост произошел почти в три раза.

В последние три недели клещи буквально лютуют: количество обратившихся составило 158, 140 и 309 человек. Среди пострадавших – 250 детей (37,5%).

Доставлены для исследования 504 клеща (от 75,8% обратившихся), из них 78 инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза (15,5%), 31 – возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (6,1%), 6 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (1,2%).

Перечисленные выше болезни могут привести к тяжелым последствиям, таким как инвалидность, паралич, смерть.

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#Клещи #боррелиоз #болезнь Лайма #обработка территорий

Комментарии (5)

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Эх

4 минуты назад
Таня, У нас бы одного клеща вытравить, который в Москве сидит ....,лысый Botoxный!.
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Где статистика по обработке?

5 минут назад
Сколько бюджетных денег освоили? Кто осваивал? Где проверки? Если не осваивали, то почему? Или одуванчики у нас опаснее как переносчики заболеваний???
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клещ

10 минут назад
парки будете травить? хоть табличку у входа ставьте, чтобы знали
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ВОРЧУН

11 минут назад
Предлагаю выделить 15 миллионов на борьбу с клещами! Одуванчики мы уже победили!
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Таня

12 минут назад
ну так потравите уже клещей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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