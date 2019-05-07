Клещи кусают жителей Липецкой области в три раза чаще, чем в прошлом рекордном году

Только за майские праздники пострадали 306 человек.

Количество жертв укусов клещей в Липецкой области в нынешнем году является самым большим за всю историю наблюдений.

Прошлый «рекорд» был установлен годом ранее, но те показатели уже не идут ни в какое сравнение с нынешними. По данным Роспотребнадзора, на 6 мая в медицинские учреждения с жалобами на укусы переносчиков опасных заболеваний обратились 665 человек. За аналогичный период прошлого года их было 217, т.е. пост произошел почти в три раза.

В последние три недели клещи буквально лютуют: количество обратившихся составило 158, 140 и 309 человек. Среди пострадавших – 250 детей (37,5%).

Доставлены для исследования 504 клеща (от 75,8% обратившихся), из них 78 инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза (15,5%), 31 – возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (6,1%), 6 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (1,2%).

Перечисленные выше болезни могут привести к тяжелым последствиям, таким как инвалидность, паралич, смерть.