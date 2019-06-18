Общество

41 минуту назад

В Липецкой области оборудуют новый пляж

7 1202
#пляж #тендер #благоустройство #строительство
В Липецкой области оборудуют новый пляж

Пляж появится под Липецком - в селе Кореневщино.

Администрация Кореневщинского сельсовета Добровского района провела тендер на обустройство пляжа. Создание новой зоны отдыха обойдется бюджету района в 384 687 рублей. 

Новый пляж  оборудуют на местном пруду. Самая широкая часть пляжа по суше составит почти 22 метра, протяженность по линии берега — почти 150 метров. На пляж завезут 276 кубометров песка. В зоне отдыха установят скамьи и урны, кабинку для переодевания и пляжный зонт с лавочками. Пляж оградят металлическими столбиками.

Пляж намерены сдать в эксплуатацию к 31 июля 2019 года.
7 1202
#пляж #тендер #благоустройство #строительство

Комментарии (7)

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Только о себе

3 минуты назад
? ДУМАЕШЬ?
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!

14 минут назад
? ЧМО!
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!

14 минут назад
? Ты что!
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?

18 минут назад
Жаль не в Подмосковье, ехать примерно одинаково. Дебилы блин!!!
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Патриот

18 минут назад
Да лучше старые бы пляжи обновили
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Мимоходом

24 минуты назад
Ну тогда проведите туда трамвай скоростной. Иди лучше метро. Для жителей Липецка.
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Коренёвщино

27 минут назад
Над Липецком!!!
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