В Липецкой области оборудуют новый пляж

Пляж появится под Липецком - в селе Кореневщино.

Администрация Кореневщинского сельсовета Добровского района провела тендер на обустройство пляжа. Создание новой зоны отдыха обойдется бюджету района в 384 687 рублей.



Новый пляж оборудуют на местном пруду. Самая широкая часть пляжа по суше составит почти 22 метра, протяженность по линии берега — почти 150 метров. На пляж завезут 276 кубометров песка. В зоне отдыха установят скамьи и урны, кабинку для переодевания и пляжный зонт с лавочками. Пляж оградят металлическими столбиками.



Пляж намерены сдать в эксплуатацию к 31 июля 2019 года.