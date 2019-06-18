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Молодежный праздник посвятят спорту

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#спорт #молодежь
Молодежный праздник посвятят спорту

Фестиваль состоится в Ельце.

28-30 июня в Ельце состоится праздник молодежи и спорта «Спорт-Мол 2019». В течение фестиваля елецкая молодежь сможет попробовать и показать себя в разных видах физической активности — от соревнований по киберспорту до гонок на электромобилях. Праздник приурочен ко Дню молодежи.

Фестиваль откроют в СК «Локомотив» в 11 часов 29 июня. Там состоятся соревнования по пляжному волейболу. Турнир будет идти два дня. 30 июня в ФОК «Виктория», как сообщает городской комитет молодежи Ельца, проведут фитнес-зарядку. В первой половине дня там же можно будет попробовать себя в воркауте, дартсе, петанке, игре FIFA, плавании, мини-футболе, стритболе и лазертаге.

В 15 часов праздник переместится в городской парк. Там устроят молодежную спартакиаду, проведут детские заезды на электромобилях и беговелах, соревнования по шашках.
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#спорт #молодежь

Комментарии (1)

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1

36 минут назад
о... елец гей-столица области
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