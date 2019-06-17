10 минут назад
В мясе, поставленном в детские сады и школу Липецка, обнаружена кишечная палочка
Управлением Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям совместно с прокуратурами Левобережного и Советского районов проводился пищевой мониторинг продукции животного происхождения в детских дошкольных учреждениях и средней школе Липецка.
По результатам испытаний в двух пробах обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Производителями и поставщиками данной продукции являются ИП глава КФХ Корвяков М.Ф. и перерабатывающий сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив «Поляна» в Липецкой области.
Кроме того, в трех пробах обнаружены КМАФАнМ (производитель - ИП глава КФХ Корвяков М.Ф.).
По факту выявления условно-патогенных микроорганизмов в охлажденном мясе Управлением Россельхознадзора проводится работа по установлению нарушений, где произведено бактериальное обсеменение продукции при производстве или ее хранении с целью дальнейшего привлечения нарушителей к административной ответственности. Данная продукция ограничена в обороте, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям.
Фото: www.kaluga-poisk.ru