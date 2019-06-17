Происшествия

10 минут назад

В мясе, поставленном в детские сады и школу Липецка, обнаружена кишечная палочка

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#Россельхознадзор #питание #кишечная палочка
В мясе, поставленном в детские сады и школу Липецка, обнаружена кишечная палочка

Управлением Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям совместно с прокуратурами Левобережного и Советского районов проводился пищевой мониторинг продукции животного происхождения в детских дошкольных учреждениях и средней школе Липецка.

В июне этого года Управлением Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям было отобрано и направлено в Липецкий филиал ФГБУ «ЦНМВЛ» пять проб охлажденного мяса говядины, отобранных от партии в МБДОУ № 62, в МАОУСШ № 59 «Перспектива», в МАДОУ Детский сад № 14 и в МДОУ №1.

По результатам испытаний в двух пробах обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Производителями и поставщиками данной продукции являются ИП глава КФХ Корвяков М.Ф. и перерабатывающий сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив «Поляна» в Липецкой области.

Кроме того, в трех пробах обнаружены КМАФАнМ (производитель - ИП глава КФХ Корвяков М.Ф.).

По факту выявления условно-патогенных микроорганизмов в охлажденном мясе Управлением Россельхознадзора проводится работа по установлению нарушений, где произведено бактериальное обсеменение продукции при производстве или ее хранении с целью дальнейшего привлечения нарушителей к административной ответственности. Данная продукция ограничена в обороте, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям.

Фото: www.kaluga-poisk.ru

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#Россельхознадзор #питание #кишечная палочка

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