18 минут назад
Бизнес-омбудсмен просит ФСИН проверить факт помещения в одну камеру СИЗО убийцы и бизнесмена
Борис Титов направил директору ФСИН России обращение в связи с условиями содержания в следственном изоляторе "Бутырка" бывшего гендиректора АО "Липецкое станкостроительное предприятие"
"При проверке СИЗО-2 УФСИН России по Москве выявлено следующее. В камере № 26 ранее не судимый Петров, обвиняемый в мошенничестве, содержался совместно с Геннадием Мединским, отбывавшим ранее наказание по приговору Щелковского городского суда Московской области от 18.04.2005 по ч. 1 ст. 105 ("Убийство") и ч. 1 ст. 161 ("Грабеж") УК РФ и в настоящее время привлекаемым к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 105 ("Убийство") и п. "в" ч. 4 ст. 162 (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) УК РФ", - говорится в тексте обращения, с которым ТАСС ознакомила пресс-службе бизнес-омбудсмена.
Бизнес-омбудсмен в тексте письма к главе ФСИН подчеркивает, что данные обстоятельства противоречат требованиям статьи 33 Федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" и могут формировать условия для неправомерного воздействия на предпринимателей в ходе предварительного следствия. "Принимая во внимание вышеизложенное, прошу провести проверку в целях установления причин нарушения и выявления способствовавших ему условий, принять меры для исключения их в дальнейшем",- подчеркивается в обращении.
Уголовное дело было возбужденно ГСУ ГУ МВД по Москве по заявлению АО «Станкопром», входящего в госкорпорацию «Ростех». Компания выделила ЛСП несколько сотен миллионов рублей на замену устаревших станков в рамках целевой федеральной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», а там заключили ряд договоров на поставку с местным ООО «Интермаш». По версии следствия, руководство двух предприятий вступило в преступный сговор и на ЛСП были поставлены бывшие в употреблении станки. 21 марта в Москве, Санкт-Петербурге и Липецке при участии ФСБ прошли обыски на предприятиях, связанных с реализацией схемы".
Вообще конечно охренели совсем
Viktors
Пусть
Смотрящий
к ардаш