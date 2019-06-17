Общество

18 минут назад

Бизнес-омбудсмен просит ФСИН проверить факт помещения в одну камеру СИЗО убийцы и бизнесмена

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#СИЗО #заключение
Бизнес-омбудсмен просит ФСИН проверить факт помещения в одну камеру СИЗО убийцы и бизнесмена

Борис Титов направил директору ФСИН России обращение в связи с условиями содержания в следственном изоляторе "Бутырка" бывшего гендиректора АО "Липецкое станкостроительное предприятие"

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил обращение к директору ФСИН России Геннадию Корниенко с просьбой разобраться, почему ранее не судимый бывший генеральный директор АО "Липецкое станкостроительное предприятие" Владимир Петров содержится в одной камере с ранее судимым за убийство в столичном СИЗО "Бутырка", сообщает ТАСС.

"При проверке СИЗО-2 УФСИН России по Москве выявлено следующее. В камере № 26 ранее не судимый Петров, обвиняемый в мошенничестве, содержался совместно с Геннадием Мединским, отбывавшим ранее наказание по приговору Щелковского городского суда Московской области от 18.04.2005 по ч. 1 ст. 105 ("Убийство") и ч. 1 ст. 161 ("Грабеж") УК РФ и в настоящее время привлекаемым к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 105 ("Убийство") и п. "в" ч. 4 ст. 162 (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) УК РФ", - говорится в тексте обращения, с которым ТАСС ознакомила пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Бизнес-омбудсмен в тексте письма к главе ФСИН подчеркивает, что данные обстоятельства противоречат требованиям статьи 33 Федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" и могут формировать условия для неправомерного воздействия на предпринимателей в ходе предварительного следствия. "Принимая во внимание вышеизложенное, прошу провести проверку в целях установления причин нарушения и выявления способствовавших ему условий, принять меры для исключения их в дальнейшем",- подчеркивается в обращении.

Уголовное дело было возбужденно ГСУ ГУ МВД по Москве по заявлению АО «Станкопром», входящего в госкорпорацию «Ростех». Компания выделила ЛСП несколько сотен миллионов рублей на замену устаревших станков в рамках целевой федеральной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», а там заключили ряд договоров на поставку с местным ООО «Интермаш». По версии следствия, руководство двух предприятий вступило в преступный сговор и на ЛСП были поставлены бывшие в употреблении станки. 21 марта в Москве, Санкт-Петербурге и Липецке при участии ФСБ прошли обыски на предприятиях, связанных с реализацией схемы".
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#СИЗО #заключение

Комментарии (5)

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Вообще конечно охренели совсем

1 минуту назад
Им аристократию надо подсадить. Что сидел и отдыхал в культурном обществе?
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Viktors

2 минуты назад
Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- http://7.ly/moitelo
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Пусть

3 минуты назад
Рассказывает как дело было. Вину признает. И посадят его с такими же мошенниками как он.
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Смотрящий

6 минут назад
А что, номуль ... должна же и бессота - на отдыхе, время с обслугой провести! Хоть поесть всласть, с загонов комерсу! Да и комерсу - нормуль, будет 100% обеспечено - диет питание, зарядка, уборка, стирка ... сан обратка ... Нормальный ход! Нормальный ... классовая движуха!
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к ардаш

12 минут назад
Убивец могет нагнуть бизнесмена
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