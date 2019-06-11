Происшествия

46 минут назад

Обвиняемого в мошенничестве липчанина посадили в одну камеру с убийцами

3 961
#мошенничество #следственный изолятор
Обвиняемого в мошенничестве липчанина посадили в одну камеру с убийцами

В связи с этим УФСИН проводит проверку

Управление ФСИН по Москве проводит проверку в связи с тем, что один из учредителей АО «Липецкое станкостроительное предприятие» Владимир Петров, обвиняемый в особо крупном мошенничестве, оказался в одной камере с ранее судимым за убийство и подозреваемым в аналогичном преступлении. При этом в карте заключенного этот факт был скрыт. Правозащитники полагают, что аналогичное размещение имеет место и в других камерах и может использоваться для оказания давления на заключенных, поэтому готовит обращение в прокуратуру, сообщает "Коммерсант".

В СИЗО «Бутырка» содержатся два брата Петровых Владимир и Кирилл, обвиняемые в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа. Но если Кирилл попал в 20-местную камеру, в которой в основном содержатся обвиняемые в экономических преступлениях, то Владимиру не повезло — его соседями в трешке оказались как подследственный за мошенничество, который, кстати, пребывает в СИЗО уже около пяти лет, так и рецидивист. В 2005 году тот был осужден за убийство и грабеж на 14-летний срок, но уже в августе 2017 года условно-досрочно освобожден из колонии. Правда, в ноябре 2018 года снова попал в СИЗО по обвинению в убийстве и разбое.

Как сообщил "Коммерсанту" ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников, в карточке подследственного было указано, что он подозревается в мошенничестве, что и стало формальным основанием для того, чтобы он находился в одной камере с фигурантами дел по экономическим преступлениям.

- Сам Владимир Петров на соседа не жаловался, но на факт грубого нарушения ст. 33 закона “О содержании под стражей”, который запрещает нахождение в одной камере лиц, впервые привлекаемых к уголовной ответственности, и ранее судимых, тем более за особо тяжкие преступления, обратила внимание его защита,— сообщил Мельников.

Правозащитник подчеркнул, что СИЗО не переполнен и заключенных вполне можно было распределить по камерам в соответствии с теми преступлениями, в которых их обвиняют. Тем более, отметил он, все помнят историю 2017 года, когда бывший высокопоставленный сотрудник «Роскосмоса» Владимир Евдокимов погиб после того, как оказался в камере СИЗО «Водник» с обвиняемыми в том числе в торговле наркотиками. В связи с выявленными тогда нарушениями прокуратура внесла представление в УФСИН по Москве с требованием «принять исчерпывающие меры по недопущению впредь подобных нарушений закона, а также привлечь к строгой дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц».

Правозащитники уже обратились к руководству УФСИН, которое начало проверку в «Бутырке». Поскольку подобные нарушения могли иметь массовый характер, да к тому же не исключено, что обвиняемые в тяжких преступлениях могли использоваться для оказания давления на подследственных в экономических преступлениях, готовится обращение и в прокуратуру Москвы.
3 961
#мошенничество #следственный изолятор

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Дема

20 секунд назад
Уже в в попку долбят вот и за ныл сука
ответить

гостья

3 минуты назад
а это так интересно жителям города?
ответить

Деньги когда воровал

19 минут назад
К правозащитники не обращался. Как поймали так сразу правозащитники. Яркий пример. Украл-выпил -в тюрьму.
ответить

сёрфер

29 минут назад
Бедный, бедный Владимир, спасайте его скорее он же практически ни в чем не виноват, так подумаешь небольшое мошенничество. Обнаглели твари вообще берегов не видят.
ответить

Еще в рубрике

В Липецке мужчина едва не стал жертвой ужина
#пожар
1
В Липецке мужчина едва не стал жертвой ужина

сегодня, 12:55

Происшествия
Мопед загорелся после столкновения с «Шевроле»
#Авария #ДТП
8
Мопед загорелся после столкновения с «Шевроле»

сегодня, 12:34

Происшествия
В Липецке жара убила 60-летнего мужчину
62
В Липецке жара убила 60-летнего мужчину

сегодня, 12:17

Происшествия
В столкновении «ВАЗа» и автобуса пострадала женщина-водитель
#авария #ДТП
10
В столкновении «ВАЗа» и автобуса пострадала женщина-водитель

сегодня, 08:52

Происшествия
На Советской столкнулись автобус и легковой автомобиль
#авария #ДТП
31
На Советской столкнулись автобус и легковой автомобиль

вчера, 23:24

Происшествия
Вооруженный липчанин ворвался в банк из-за списанных с его счета алиментов
#инцидент в банке
108
Вооруженный липчанин ворвался в банк из-за списанных с его счета алиментов

вчера, 21:00

Происшествия