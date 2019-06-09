А знаете ли вы, что в центре Липецка стоит церковь, которая использовалось как тюрьма?

Сегодня церковь Николая Чудотворца на Торговой площади, одно из украшений города. Стоит небольшая, но живописная церковь во дворе жилых домов. Но такой она стала недавно, к началу 2000-х годов стараниями протоиерея Ивана Ракова. А 30 лет назад храм мог исчезнуть – ветхое здание некогда церкви, использовавшееся в советские годы под нужды пенитенциарной системы, собирались снести. Исторически же, церковь Николая Чудотворца всегда была тюремной.









Так выглядит церковь Николая Чудотворца сейчас.



Церковь посещали как жители близлежащих улиц, так и заключенные тюремного замка. Последние не имели возможности молиться вместе с обычными прихожанами, их приводили на службу по специальной галерее, соединявшей церковь и тюремный замок. Располагались заключенных в специально отведенном месте на хорах и тщательно охранялись тюремными стражниками. История сохранила один интересный факт: однажды, во время визита в Липецк епископ Тамбовский и Шацкий Георгий неожиданно поднялся на хоры Никольского храма и встретился с узниками липецкого замка. Епископ прочитал им назидательную проповедь, призвав каяться и не унывать.



Никольскую церковь закрыли во время установления в Липецке Советской власти в 1918 году. Церковь и все ее внутреннее убранство национализировали, оклады икон, утварь и кресты из драгметаллов затем распродали, выручив для нужд Советской власти почти полмиллиона рублей.







Никольский храм в 1920-х годах.



В 20-х года в церкви Липецкий исправтруддом разместил клуб и школу для ликвидации безграмотности заключенных тюрьмы. Настенную роспись с ликами святых загрунтовали, а сверху нанесли портреты вождей революции и лозунги. Затем в церкви размещались мастерские и склад металлоизделий.



После войны помещение церкви значительно перестроили, а в ней оборудовали камеры для подследственных и карцеры. Следственный изолятор, который расположился тюремном замке, и помещении некогда Никольской церкви, просуществовал до лета 1987 года, пока на окраине города в районе цементного завода не построили новую следственную тюрьму.



Через старую липецкую тюрьму, которая была единственной в городе, прошли многие. Тысячи судеб решались в ее стенах. В ней содержались и заключенные, подследственные, «прославившиеся» на всю страну. Например, в конце 60-х здесь ждали своей участи братья Алферовы. Близнецы, как две капли воды похожие друг на друга. Их арестовали за зверское убийство солдата, только вернувшегося в Липецк со службы. Его не просто убили, его пытали, и проткнули ломом. Это преступление тогда всколыхнуло весь город, едва ли не до митингов с требованиями липчан жестоко покарать убийц.



Роль одного из братьев была более активной, и его приговорили к высшей мере наказания. Такие приговоры приводились в исполнение не в Липецке, а в Ростовской области. Но братьев в тюрьме перепутали. И отвезли «исполнять» не того, который более зверствовал. Обнаружила подмену мать, когда ее вызвали, чтобы передать личные вещи. Она по ним узнала, что на расстрел увезли не того сына. Администрация СИЗО стала по телефону связываться с Ростовом, чтобы предотвратить исполнение приговора. Но, уже было поздно. Алферова расстреляли. Что стало со вторым братом неизвестно. Говорят, он ушел из Липецка по этапу в колонию, а далее его следы затерялись. Но скандал с расстрелом не того человека прозвучал на всю правоохранительную систему Советского Союза.



Многие липчане старшего поколения хорошо помнят эту тюрьму. Вокруг нее долгие годы действовал центральный городской рынок. С трех сторон тюрьмы липчане продавали излишки с садов и огородов, торговали фруктами кавказцы, вином – молдаване. Располагался на рынке и мясной павильон, вплотную пристроенный к тюремной стене. С противоположной стороны, прямо на стене тюрьмы увитой колючей проволокой висели клетки с певчими птицами. Тут же торговали живыми курами, утками и кроликами.







У рынка находилась конечная остановка городских и пригородных автобусов







Каждые выходные на рынке было не протолкнутся .



Много лет контролером, а потом начальником отдела кадров следственного изолятора, располагавшемся в центре городского рынка, служила Светлана Михайловна Клещёва. Журналисты GOROD48 благодаря содействию начальника пресс-службы УФСИН России по Липецкой области Ирины Холиной, встретились с ней.







- Я помню и древний тюремный замок. Он ведь уцелел до момента сноса всего комплекса СИЗО. Здание тюремного замка располагалось справа, если стоять спиной к алтарной части церкви с внешней стороны, - рассказала Светлана Михайловна. - Второе здание тюрьмы построили в 60-х при начальнике следственного изолятора Григории Ивановиче Наливайко, напротив тюремного замка. Получается, церковное помещение располагалось с торца, а внутри комплекса был прогулочный дворик. Оба корпуса тюрьмы, старый и новый (в новом располагалась администрация), соединял подземный переход, проложенный как раз под храмом. Несколько кабинетов администрации располагались на втором этаже храма, а внизу, при мне, по крайней мере, были три карцера, в месте, где сейчас как раз молятся прихожане. А тюремный замок сохранял ту архитектуру, характерную для XIX века, сводчатые потолки, арочные окна, и в камерах я еще захватила самые настоящие параши! Бывало, открываешь камеру, в которой находились человек 30, и два человека обязательно выносили парашу в канализацию. Новый корпус уже был подключен к центральной канализации. Но и тот и другой снесли примерно в одно и то же время, после переезда СИЗО в новое здание.







Светлана Клещёва во время работы в СИЗО.



Кстати, свидетельство Светланы Клещевой важно, так как среди прихожан Никольской церкви, да и среди липецких краеведов, ходит легенда о подземелье под храмом, обнаруженном при разборе мусора. Якобы, когда его нашли, то «понаехали сотрудники спецслужб, которые, обследовав подземелье, срочно распорядились залить его бетоном, так как это была расстрельная комната». Но все банальней – если и залили бетоном подземный переход, то сугубо в целях безопасности, чтобы люди в него не провалились. И вряд ли подземная галерея представляла интерес для спецслужб, так как переходом пользовалась вся администрация СИЗО, сотрудники которого живы и поныне.







Вид на СИЗО, тюремный замок уже снесен.







Вид на храм после сноса рынка.



К слову, Светлана Михайловна сообщила, что в Липецке никогда не приводились в исполнение смертные приговоры. Пол крайней мере в послевоенное время, вплоть до отмены смертной казни.



- Таких отправляли в Воронеж, а дальше еще куда-то, но не могу сказать - куда. Впрочем, я не ручаюсь за тридцатые годы, время репрессий. Слышала лишь, что смертные приговоры приводились в исполнение в сквере за старым ЗАГСом, где сейчас стоит камень-памятник жертвам политических репрессий. Я не знаю, может его там установили случайно, но… Со слов моей бабушки, там было то самое страшное место, где проводились расстрелы. Девочкой я любила там гулять, валятся на траве, бегать, рвать цветы. И однажды, бабушка, увидев это, отругала меня, сказав, что здесь даже просто ходить надо осторожно и стараться не шуметь, поведав попутно, как в те годы увозили в неизвестном направлении соседей, коллег по работе, друзей и знакомых, многие из которых так больше и не вернулись…







Одна из современных фресок Никольского храма.



После того как сотрудники пенитициарной системы перебрались в новый следственный изолятор, некогда тюремный храм предоставлял собой руины, и внешне не был даже похож на церковь.









Здание храма после сноса тюрьмы и рынка.



В конце 80-х говорили даже о сносе Никольской церкви, но группа липецких краеведов и общественников отстояла храм. Его помещения очистили от мусора, проводили там субботники, пытались восстановить. А в 1991 году появился первый приходской совет при храме и община. Настоятелем Никольской церкви Воронежская и Липецкая епархия назначила иерея, позже протоиерея - Ивана Ракова, бывшего работника НЛМК. Ему и суждено было возродить церковь из руин, придать ей нынешний вид, а также построить рядом здания крестильни и паломнического отдела, и воскресной школы.







Начало возрождения церкви, 1990 год.



- Я хорошо помню то время. Церковь стояла разрушенной, отец Иван лишь соорудил кровлю, невысокий барабан и некое подобие купола который венчал крест, - рассказал GOROD48 прихожанин и чтец церкви в начале 90-х годов, Евгений Кочергин. – Пока церковь стояла разрушенной, отец Иван проводил службы в небольшом помещении магазина-коопторга, напротив храма. Так продолжалось несколько лет. Однажды, к сожалению, не помню точно в каком именно году – 1993-м или 1994-м, отец Иван решил окончательно переходить в церковь. И на страстной неделе, перед Пасхой мы, прихожане, стали переносить из коопторга в церковь всю утварь, подсвечники, иконы. А на Пасху отец Иван провел большое богослужение в Никольской церкви. Полы в ней отсутствовали, на песок настелили доски, положили ДСП, стены стояли голые, без штукатурки, на них повесили иконы. Не было даже алтаря, и батюшка облачался в церковное одеяние за шторкой из полиэтилена. Клирос также наспех соорудили из чего придется. На первую службу пришло много народа, в том числе только появившиеся в городе казаки. И после той Пасхи, ежедневно, практически без выходных отец Иван служил уже только в полуразрушенной церкви, попутно ее восстанавливая.







Первая служба в полуразрушенном Никольском храме.







отец Иван.



Сегодня Никольский храм из самых красивых в городе и области, с чудеснейшей росписью внутри. К сожалению, после полного восстановления церкви отцу Ивану суждено было служить в ней недолго. В 2009 году он умер. Похоронили отца Ивана рядом с церковью, за стеной алтаря.

































Фото: Александра Клокова, Липецкой митрополии, Первого Липецкого благочиния, пресс-службы УФСИН России по Липецкой области



В 50-х – 60-х годах XIX века в уездном Липецке построили тюремный замок, проще говоря, тюрьму. Располагалась она на нынешней Торговой площади, но чуть ближе к улице Неделина. А в 1884 году по просьбе и содействии купца Феодосия Болховитинова, будущего городского головы Митрофана Клюева и почетной гражданки Липецка Екатерины Хренниковой, началось строительство тюремной церкви Николая Чудотворца. К 1890 году церковь построили по проекту липецкого архитектора Ивана Машкова и освятили.Церковь посещали как жители близлежащих улиц, так и заключенные тюремного замка. Последние не имели возможности молиться вместе с обычными прихожанами, их приводили на службу по специальной галерее, соединявшей церковь и тюремный замок. Располагались заключенных в специально отведенном месте на хорах и тщательно охранялись тюремными стражниками. История сохранила один интересный факт: однажды, во время визита в Липецк епископ Тамбовский и Шацкий Георгий неожиданно поднялся на хоры Никольского храма и встретился с узниками липецкого замка. Епископ прочитал им назидательную проповедь, призвав каяться и не унывать.Никольскую церковь закрыли во время установления в Липецке Советской власти в 1918 году. Церковь и все ее внутреннее убранство национализировали, оклады икон, утварь и кресты из драгметаллов затем распродали, выручив для нужд Советской власти почти полмиллиона рублей.В 20-х года в церкви Липецкий исправтруддом разместил клуб и школу для ликвидации безграмотности заключенных тюрьмы. Настенную роспись с ликами святых загрунтовали, а сверху нанесли портреты вождей революции и лозунги. Затем в церкви размещались мастерские и склад металлоизделий.После войны помещение церкви значительно перестроили, а в ней оборудовали камеры для подследственных и карцеры. Следственный изолятор, который расположился тюремном замке, и помещении некогда Никольской церкви, просуществовал до лета 1987 года, пока на окраине города в районе цементного завода не построили новую следственную тюрьму.Через старую липецкую тюрьму, которая была единственной в городе, прошли многие. Тысячи судеб решались в ее стенах. В ней содержались и заключенные, подследственные, «прославившиеся» на всю страну. Например, в конце 60-х здесь ждали своей участи братья Алферовы. Близнецы, как две капли воды похожие друг на друга. Их арестовали за зверское убийство солдата, только вернувшегося в Липецк со службы. Его не просто убили, его пытали, и проткнули ломом. Это преступление тогда всколыхнуло весь город, едва ли не до митингов с требованиями липчан жестоко покарать убийц.Роль одного из братьев была более активной, и его приговорили к высшей мере наказания. Такие приговоры приводились в исполнение не в Липецке, а в Ростовской области. Но братьев в тюрьме перепутали. И отвезли «исполнять» не того, который более зверствовал. Обнаружила подмену мать, когда ее вызвали, чтобы передать личные вещи. Она по ним узнала, что на расстрел увезли не того сына. Администрация СИЗО стала по телефону связываться с Ростовом, чтобы предотвратить исполнение приговора. Но, уже было поздно. Алферова расстреляли. Что стало со вторым братом неизвестно. Говорят, он ушел из Липецка по этапу в колонию, а далее его следы затерялись. Но скандал с расстрелом не того человека прозвучал на всю правоохранительную систему Советского Союза.Многие липчане старшего поколения хорошо помнят эту тюрьму. Вокруг нее долгие годы действовал центральный городской рынок. С трех сторон тюрьмы липчане продавали излишки с садов и огородов, торговали фруктами кавказцы, вином – молдаване. Располагался на рынке и мясной павильон, вплотную пристроенный к тюремной стене. С противоположной стороны, прямо на стене тюрьмы увитой колючей проволокой висели клетки с певчими птицами. Тут же торговали живыми курами, утками и кроликами.Много лет контролером, а потом начальником отдела кадров следственного изолятора, располагавшемся в центре городского рынка, служила Светлана Михайловна Клещёва. Журналисты GOROD48 благодаря содействию начальника пресс-службы УФСИН России по Липецкой области Ирины Холиной, встретились с ней.- Я помню и древний тюремный замок. Он ведь уцелел до момента сноса всего комплекса СИЗО. Здание тюремного замка располагалось справа, если стоять спиной к алтарной части церкви с внешней стороны, - рассказала Светлана Михайловна. - Второе здание тюрьмы построили в 60-х при начальнике следственного изолятора Григории Ивановиче Наливайко, напротив тюремного замка. Получается, церковное помещение располагалось с торца, а внутри комплекса был прогулочный дворик. Оба корпуса тюрьмы, старый и новый (в новом располагалась администрация), соединял подземный переход, проложенный как раз под храмом. Несколько кабинетов администрации располагались на втором этаже храма, а внизу, при мне, по крайней мере, были три карцера, в месте, где сейчас как раз молятся прихожане. А тюремный замок сохранял ту архитектуру, характерную для XIX века, сводчатые потолки, арочные окна, и в камерах я еще захватила самые настоящие параши! Бывало, открываешь камеру, в которой находились человек 30, и два человека обязательно выносили парашу в канализацию. Новый корпус уже был подключен к центральной канализации. Но и тот и другой снесли примерно в одно и то же время, после переезда СИЗО в новое здание.Кстати, свидетельство Светланы Клещевой важно, так как среди прихожан Никольской церкви, да и среди липецких краеведов, ходит легенда о подземелье под храмом, обнаруженном при разборе мусора. Якобы, когда его нашли, то «понаехали сотрудники спецслужб, которые, обследовав подземелье, срочно распорядились залить его бетоном, так как это была расстрельная комната». Но все банальней – если и залили бетоном подземный переход, то сугубо в целях безопасности, чтобы люди в него не провалились. И вряд ли подземная галерея представляла интерес для спецслужб, так как переходом пользовалась вся администрация СИЗО, сотрудники которого живы и поныне.К слову, Светлана Михайловна сообщила, что в Липецке никогда не приводились в исполнение смертные приговоры. Пол крайней мере в послевоенное время, вплоть до отмены смертной казни.- Таких отправляли в Воронеж, а дальше еще куда-то, но не могу сказать - куда. Впрочем, я не ручаюсь за тридцатые годы, время репрессий. Слышала лишь, что смертные приговоры приводились в исполнение в сквере за старым ЗАГСом, где сейчас стоит камень-памятник жертвам политических репрессий. Я не знаю, может его там установили случайно, но… Со слов моей бабушки, там было то самое страшное место, где проводились расстрелы. Девочкой я любила там гулять, валятся на траве, бегать, рвать цветы. И однажды, бабушка, увидев это, отругала меня, сказав, что здесь даже просто ходить надо осторожно и стараться не шуметь, поведав попутно, как в те годы увозили в неизвестном направлении соседей, коллег по работе, друзей и знакомых, многие из которых так больше и не вернулись…После того как сотрудники пенитициарной системы перебрались в новый следственный изолятор, некогда тюремный храм предоставлял собой руины, и внешне не был даже похож на церковь.В конце 80-х говорили даже о сносе Никольской церкви, но группа липецких краеведов и общественников отстояла храм. Его помещения очистили от мусора, проводили там субботники, пытались восстановить. А в 1991 году появился первый приходской совет при храме и община. Настоятелем Никольской церкви Воронежская и Липецкая епархия назначила иерея, позже протоиерея - Ивана Ракова, бывшего работника НЛМК. Ему и суждено было возродить церковь из руин, придать ей нынешний вид, а также построить рядом здания крестильни и паломнического отдела, и воскресной школы.- Я хорошо помню то время. Церковь стояла разрушенной, отец Иван лишь соорудил кровлю, невысокий барабан и некое подобие купола который венчал крест, - рассказал GOROD48 прихожанин и чтец церкви в начале 90-х годов, Евгений Кочергин. – Пока церковь стояла разрушенной, отец Иван проводил службы в небольшом помещении магазина-коопторга, напротив храма. Так продолжалось несколько лет. Однажды, к сожалению, не помню точно в каком именно году – 1993-м или 1994-м, отец Иван решил окончательно переходить в церковь. И на страстной неделе, перед Пасхой мы, прихожане, стали переносить из коопторга в церковь всю утварь, подсвечники, иконы. А на Пасху отец Иван провел большое богослужение в Никольской церкви. Полы в ней отсутствовали, на песок настелили доски, положили ДСП, стены стояли голые, без штукатурки, на них повесили иконы. Не было даже алтаря, и батюшка облачался в церковное одеяние за шторкой из полиэтилена. Клирос также наспех соорудили из чего придется. На первую службу пришло много народа, в том числе только появившиеся в городе казаки. И после той Пасхи, ежедневно, практически без выходных отец Иван служил уже только в полуразрушенной церкви, попутно ее восстанавливая.Сегодня Никольский храм из самых красивых в городе и области, с чудеснейшей росписью внутри. К сожалению, после полного восстановления церкви отцу Ивану суждено было служить в ней недолго. В 2009 году он умер. Похоронили отца Ивана рядом с церковью, за стеной алтаря.