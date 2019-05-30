Общество

сегодня, 10:27

О киоске, торгующем «фанфуриками», проверяющим рассказал «Фантомас»

14 1089
#Алкоголь #киоск #контрафакт #"фанфурики"
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О киоске, торгующем «фанфуриками», проверяющим рассказал «Фантомас»

После обращения прокурора граждане стали активнее сообщать о нелегальных точках продажи спиртного.

Очередную точку по продаже контрафактного алкоголя обнаружили в Липецке на улице Индустриальной.

Как сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области, сотрудники ведомства и прокуратуры Октябрьского района обнаружили в киоске более 50 бутылок водки без акцизных марок и более сотни флаконов спиртосодержащей жидкости – так называемых «фанфуриков».

В управлении отметили, что в Липецке простые жители стали активнее сообщать о подпольных алко-точках после обращения прокурора Липецкой области Константина Кожевникова в своем аккаунте социальной сети Instagram к жителям региона с призывом совместно бороться с незаконной торговлей алкоголем. Так, о продаже пойла на индустриальной проверяющим рассказал человек, выбравший псевдоним «Фантомас».

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Фото pg21.ru, 24smi.org
14 1089
#Алкоголь #киоск #контрафакт #"фанфурики"
1

Комментарии (15)

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Пью только свой СЭМ

2 секунды назад
На ЛТЗ банкуют во всю. На Юбилейной в киоске фанфуриками продают, Молодежная 22-13 банкует Ирина Дятчина, Краснозаводская 4 закусочная, алкаши подушились за левотой. Помогите !!!!!
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Алкашь

12 минут назад
Перейдём на альтернативное топливо
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На Соколе был едкий запах сероводорода

25 минут назад
Что за выброс был
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Око

39 минут назад
похож. и такой пиар зайдет. Фан фан Тюльпан Фантомасов.
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я

44 минуты назад
Друг, чо палишь?
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фонтамас

55 минут назад
Оперативно * точку. Спасибо прокурору.
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А

сегодня, 10:56
От "аромата" нлм ка
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А

сегодня, 10:55
А то, что сегодня ночью чуть не умерли от вони в районе ж/д вокзала, г48 слабо написАть?
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А

сегодня, 10:54
А то, что сегодня ночью чуть * в районе ж/д вокзала, г48 слабо написАть?
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Липчанка

сегодня, 10:53
НЕ УЖ ТО, класс! 100% он))))
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