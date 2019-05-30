О киоске, торгующем «фанфуриками», проверяющим рассказал «Фантомас»

После обращения прокурора граждане стали активнее сообщать о нелегальных точках продажи спиртного.

Очередную точку по продаже контрафактного алкоголя обнаружили в Липецке на улице Индустриальной.

Как сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области, сотрудники ведомства и прокуратуры Октябрьского района обнаружили в киоске более 50 бутылок водки без акцизных марок и более сотни флаконов спиртосодержащей жидкости – так называемых «фанфуриков».

В управлении отметили, что в Липецке простые жители стали активнее сообщать о подпольных алко-точках после обращения прокурора Липецкой области Константина Кожевникова в своем аккаунте социальной сети Instagram к жителям региона с призывом совместно бороться с незаконной торговлей алкоголем. Так, о продаже пойла на индустриальной проверяющим рассказал человек, выбравший псевдоним «Фантомас».







Фото pg21.ru, 24smi.org