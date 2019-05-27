В Липецке остановят движение трамваев

Всего на час

В связи с отключением электроэнергии для проведения ремонтных работ на трамвайных путях в районе остановочного пункта «Памятник танкистам» 28 мая 2019 года с 11:00 до 12:00 работа трамвайных маршрутов № 1 «Центральный рынок – ДП 6»,

№ 5 «Кольцо 9 микрорайона - Стан 2000» будет приостановлена.

После завершения ремонтных работ движение трамвайных вагонов по маршрутам будет возобновлено согласно расписанию.

Подробную информацию о временных изменениях в работе городского пассажирского транспорта можно получить по телефону единой диспетчерской службы 31-00-82, сообщает пресс-служба администрации Липецка.