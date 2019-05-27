Общество

28 минут назад

В Липецке остановят движение трамваев

1 537
#трамвай #ремонт
В Липецке остановят движение трамваев

Всего на час

В связи с отключением электроэнергии для проведения ремонтных работ на трамвайных путях в районе остановочного пункта «Памятник танкистам» 28 мая 2019 года с 11:00 до 12:00 работа трамвайных маршрутов № 1 «Центральный рынок – ДП 6»,

№ 5 «Кольцо 9 микрорайона - Стан 2000» будет приостановлена.

После завершения ремонтных работ движение трамвайных вагонов по маршрутам будет возобновлено согласно расписанию.

Подробную информацию о временных изменениях в работе городского пассажирского транспорта можно получить по телефону единой диспетчерской службы 31-00-82, сообщает пресс-служба администрации Липецка.

1 537
#трамвай #ремонт

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Сергей 13

12 минут назад
Я говорю,покупайте электро самокаты,приехал,сложил,сунул под мышку и пошёл.30 км запас хода,ни пробок,ни парковки не нужно.35 км/ч скорость,это,по нынешним меркам космическая,для Липецка.
ответить

Еще в рубрике

В Международный день защиты детей в Липецке состоится парад и перекроют движение в центре города
#день защиты детей #парад
В Международный день защиты детей в Липецке состоится парад и перекроют движение в центре города

11 минут назад

Общество
В Липецкой области росло производство лекарств и готовых металлических изделий
#производство
5
В Липецкой области росло производство лекарств и готовых металлических изделий

сегодня, 14:09

Общество
Заместитель мэра Данкова хочет стать главой Липецка
#выборы
26
Заместитель мэра Данкова хочет стать главой Липецка

сегодня, 13:19

Общество
В 12 липецких детских садах начнут работать группы кратковременного пребывания
#детский сад
1
В 12 липецких детских садах начнут работать группы кратковременного пребывания

сегодня, 13:06

Общество
В Липецке будут протестовать против пенсионного геноцида
#пенсионная реформа
65
В Липецке будут протестовать против пенсионного геноцида

сегодня, 12:07

Общество
Прокурор Липецкой области через Instagram объявил войну незаконной торговле алкоголем
#алкоголь
43
Прокурор Липецкой области через Instagram объявил войну незаконной торговле алкоголем

сегодня, 12:05

Общество