Общество

11 минут назад

В Липецке будут протестовать против пенсионного геноцида

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#пенсионная реформа
В Липецке будут протестовать против пенсионного геноцида

Общественник Александр Григорьев желает разбудить у липчан протестную активность.

В субботу, 1 июня, на площади Петра Великого в Липецке общественник Александр Григорьев проведет митинг против пенсионной реформы.

Акция санкционирована администрацией Липецка. Ее цель - «отмена закона о пенсионном геноциде и увольнении всех, его поддержавших». Интересно, а понимает ли Александр Григорьев, что в таком случае надо распустить все региональные советы депутатов, уволить всех глав субъектов РФ, разогнать Госдуму и Совет Федерации, заменить все правительство и переизбрать главу государства, ведь все они приложили руку к увеличению на 5 лет пенсионного возраста для россиян?

- Понимаю, конечно. Поэтому я пригласил на митинг представителей всех региональных партий и органов власти, которые были причастны к этой пенсионной реформе. Власть думает, что эта тема уже проеханная. Но она никакая не проеханная, ведь любой закон можно отменить. Но для того, чтобы отменить увеличение пенсионного возраста для россиян, необходима активность населения. А вопрос этот касается всех людей. И если протест будет, то и закон переменят, - говорит общественник.

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Напомним, что в марте Александр Григорьев на той же площади Петра Великого провел митинг с призывом… повышения пенсионного возраста до 120 лет! Правда, успехом этот перформанс не пользовался - на митинг пришло несколько десятков липчан. Тогда же митингующие приняли сюрреалистическую резолюцию: «Мы граждане России, согласны работать до 120 лет, чтобы наши чиновники и богатеи имели самые дорогие яхты, и в Париже имели женщин с самой низкой социальной ответственностью…».
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#пенсионная реформа

Комментарии (2)

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Ну наконец-то

17 секунд назад
Григорьев придумал толковое название акции протеста.
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РСДРП

1 минуту назад
Ну тут Григорьв-ты молодец. Прощаю тебе оскарбления в ветке про Суперджет. Что хорошо, то хорошо.
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