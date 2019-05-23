Общество

16 минут назад

В «Университетском» хотят построить комплекс многоэтажек

3 199
#публичные слушания #университетский
В «Университетском» хотят построить комплекс многоэтажек

На публичных слушаниях обсудят планировку и межевание микрорайона.

5 июня в администрации Липецка  обсудят будущее микрорайона «Университетский». На публичных слушаниях будут говорить о планировке и межевании участка в 90 га. Он ограничен улицами Белянского, Замятина, Славянова и Политехническая. Кроме того, к микрорайону хотят присоединить пустырь вдоль Елецкого шоссе.

Липчанам предлагают обсудить, нужны ли в «Университетском» новый 24-этажный дом с подземной автостоянкой на 135 машин, комплекс высоток с многоуровневыми парковками, а также детский садик на 350 малышей и школа на 800 учеников. Дом в 24 этажа все также хотят построить на пустыре при въезде в «Университетский». Детский садик намерены возвести на площадке за университетом, по соседству — школу.

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Целый комплекс многоэтажек «поселили» на выезде из микрорайона в сторону Елецкого шоссе (пустырь в районе автозаправки). Там хотят построить шесть 17-этажных домов, четыре многоуровневые парковки в 3-5 этажей на 12 000 автомобилей и благоустроить территорию детскими и спортивными площадками. Участок земли хотят включить в территорию микрорайона. Для новой части «Университетского» потребует 8 га. По расчетам проектировщиков, если проекты строительства многоэтажек будут одобрены, то в «Университетском» появятся 11 638 новых жителей.

Слушания начнутся 5 июня в 16.00 на Театральной,1 в кабинете №418. Замечания и предложения липчан в департаменте архитектуры и градостроительства принимают вплоть до 17 июня.
3 199
#публичные слушания #университетский

Комментарии (3)

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Заипaлu многоэтажками!!!!

3 минуты назад
Когда же уже до нашего колхоза дойдёт тренд на малоэтажную комфортную застройку???!!!
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Мотя

5 минут назад
С видом на косыревское кладбище-2. А почему не строят у Центрального базара? Там огромная территория спрятана за заборами. Что, земля дорогая и городу выкупить ее слабо? Городу слабо выкупить даже участочек под снесенным Спутником. Иванов мне обещал там сделать сквер имени Моти
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Серый

5 минут назад
Многоэтажки там просто необходимы.И поплотнее пожалуйста ,
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