Общество
16 минут назад
В «Университетском» хотят построить комплекс многоэтажек
На публичных слушаниях обсудят планировку и межевание микрорайона.
5 июня в администрации Липецка обсудят будущее микрорайона «Университетский». На публичных слушаниях будут говорить о планировке и межевании участка в 90 га. Он ограничен улицами Белянского, Замятина, Славянова и Политехническая. Кроме того, к микрорайону хотят присоединить пустырь вдоль Елецкого шоссе.
Липчанам предлагают обсудить, нужны ли в «Университетском» новый 24-этажный дом с подземной автостоянкой на 135 машин, комплекс высоток с многоуровневыми парковками, а также детский садик на 350 малышей и школа на 800 учеников. Дом в 24 этажа все также хотят построить на пустыре при въезде в «Университетский». Детский садик намерены возвести на площадке за университетом, по соседству — школу.
Целый комплекс многоэтажек «поселили» на выезде из микрорайона в сторону Елецкого шоссе (пустырь в районе автозаправки). Там хотят построить шесть 17-этажных домов, четыре многоуровневые парковки в 3-5 этажей на 12 000 автомобилей и благоустроить территорию детскими и спортивными площадками. Участок земли хотят включить в территорию микрорайона. Для новой части «Университетского» потребует 8 га. По расчетам проектировщиков, если проекты строительства многоэтажек будут одобрены, то в «Университетском» появятся 11 638 новых жителей.
Слушания начнутся 5 июня в 16.00 на Театральной,1 в кабинете №418. Замечания и предложения липчан в департаменте архитектуры и градостроительства принимают вплоть до 17 июня.
Липчанам предлагают обсудить, нужны ли в «Университетском» новый 24-этажный дом с подземной автостоянкой на 135 машин, комплекс высоток с многоуровневыми парковками, а также детский садик на 350 малышей и школа на 800 учеников. Дом в 24 этажа все также хотят построить на пустыре при въезде в «Университетский». Детский садик намерены возвести на площадке за университетом, по соседству — школу.
Целый комплекс многоэтажек «поселили» на выезде из микрорайона в сторону Елецкого шоссе (пустырь в районе автозаправки). Там хотят построить шесть 17-этажных домов, четыре многоуровневые парковки в 3-5 этажей на 12 000 автомобилей и благоустроить территорию детскими и спортивными площадками. Участок земли хотят включить в территорию микрорайона. Для новой части «Университетского» потребует 8 га. По расчетам проектировщиков, если проекты строительства многоэтажек будут одобрены, то в «Университетском» появятся 11 638 новых жителей.
Слушания начнутся 5 июня в 16.00 на Театральной,1 в кабинете №418. Замечания и предложения липчан в департаменте архитектуры и градостроительства принимают вплоть до 17 июня.
Заипaлu многоэтажками!!!!
Мотя
Серый