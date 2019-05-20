Происшествия

28 минут назад

Липчанка после ДТП лечилась 291 день

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#ДТП #авария #суд
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Липчанка после ДТП лечилась 291 день

Женщина потребовала денежного возмещения с водителя грузовика.

Коллегия Липецкого областного суда по гражданским делам подтвердила законность решения Липецкого районного суда. Там водителя «КамАЗа» обязали выплатить пострадавшей в аварии женщине свыше 200 000 рублей.

ДТП произошло 12 августа 2017 года на улице Ковалева в Липецке. Там стоял «КамАЗ», когда женщина решила обойти его спереди, то грузовик внезапно тронулся с места. Женщина упала, ее сумка зацепилась за «КамАЗ», и грузовик протащил женщину за собой. Она закричала, автомобиль остановился, но водитель никакой помощи ей не оказал. Первая помощь была оказана очевидцами, кто-то из них вызвал скорую помощь. Позже врачи диагностировали у потерпевшей тупую сочетанную травму тела, сотрясение головного мозга, травму легких, множественные ушибы, переломы и ссадины на лице и конечностях. Все это расценили как причинение вреда здоровью средней тяжести.

Оказалось, что у водителя «КамАЗа» не было ОСАГО. Тогда женщина после длительного лечения, которое заняло 291 день, и серии сложных операций, решила получить возмещение через суд. Она заявила иск на возмещение морального среда, лечения и судебных издержек. Суд удовлетворил иск потерпевшей. Водителю придется выплатить женщине 200 000 рублей как возмещение морального вреда, 12 404 рубля, потраченных на лечение, и возместить липчанке судебные расходы в 3 300 рублей.
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#ДТП #авария #суд
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Комментарии (3)

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Дык +

5 минут назад
291 день - клизм!, не неси чушь: бывают разные травмы, бывают разные последствия одних и тех же травм (люди очень-то разные), бывают разные врачи... Сейчас с медициной фигня полная, но и раньше подобного было ой-ой сколько! Не дури!
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291 день - клизм!

12 минут назад
Вот это медицина Путина !.
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Нонка

15 минут назад
Вот и правильно ,укатао бабу -плати ОСАГО зажал жлоб ,а от тетки не отвертишся Там бумажку к бумажке прикладывают и сходится!
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