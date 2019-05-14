Липецким общественникам выделили почти 5 млн рублей

Субсидии направлены на реализацию социальных проектов.

Управление внутренней политики Липецкой области распределило между социально ориентированными некоммерческим организациями субсидии на общую сумму в 4 912 900 рублей. Деньгами из областного бюджета поддержали организации, которые реализуют социально значимые проекты в сфере оказания полезных услуг населению.



Субсидии из региональной казны в 2019 году получат 16 организаций. Самая крупная поддержка поступит в общественную организацию, занимающуюся поддержкой семей с детьми-аутистами — свыше 700 000 рублей. Свыше 650 000 рублей получит региональная федерация синкёкусинкай. Развитие социального предпринимательства субсидируют на 465 000 рублей, а союз борьбы за трезвость — на 452 000 рублей. Более 420 000 рублей перечислят в центр психического развития.



Также субсидии получат волонтеры-поисковики, кинологи, спортивно-патриотический клуб, федерация мотоциклетного спорта, организация бизнес-образования, клуб бокса, археологи, центр реабилитации глухих, ассоциация студентов, центр юридической помощи и организация развития телевидения.