Общество

сегодня, 10:20

Липецким общественникам выделили почти 5 млн рублей

6 496
#НКО
Липецким общественникам выделили почти 5 млн рублей

Субсидии направлены на реализацию социальных проектов.

Управление внутренней политики Липецкой области распределило между социально ориентированными некоммерческим организациями субсидии на общую сумму в 4 912 900 рублей. Деньгами из областного бюджета поддержали организации, которые реализуют социально значимые проекты в сфере оказания полезных услуг населению.

Субсидии из региональной казны в 2019 году получат 16 организаций. Самая крупная поддержка поступит в общественную организацию, занимающуюся поддержкой семей с детьми-аутистами — свыше 700 000 рублей. Свыше 650 000 рублей получит региональная федерация синкёкусинкай. Развитие социального предпринимательства субсидируют на 465 000 рублей, а союз борьбы за трезвость — на 452 000 рублей. Более 420 000 рублей перечислят в центр психического развития.

Также субсидии получат волонтеры-поисковики, кинологи, спортивно-патриотический клуб, федерация мотоциклетного спорта, организация бизнес-образования, клуб бокса, археологи, центр реабилитации глухих, ассоциация студентов, центр юридической помощи и организация развития телевидения.
6 496
#НКО

Комментарии (6)

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слёзы,да и только

8 минут назад
сперва делают вредные прививки,и здоровый ребёнок из нормальной семьи становится аутистом,а потом типа лечат,аж 700 000 рублей выделяют.
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@

10 минут назад
союз борьбы за трезвость — 452 000 рублей. Наверняка пропьют
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житель

18 минут назад
А ЭКОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБУСТРОЙСТВО - НЕ В ПОЧЕТЕ???
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Любеха

36 минут назад
Ой какие деньжища, какие деньжища
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Смотрящий

46 минут назад
Читай ... переложили бабло из государственного кармана, в свой! Делов то ...
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Разыщите средство.

53 минуты назад
Помогите детям, выделите ДЕНГИ . Они просят о помощи Пожар на проспекте победы 22. Темболее мать одна и бабушка.
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