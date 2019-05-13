Происшествия

49 минут назад

Ранее судимый мужчина ограбил ельчанина на улице

241
#грабеж
Ранее судимый мужчина ограбил ельчанина на улице
10 мая в ОМВД России по Ельцу обратился 36-летний гражданин. Из заявления потерпевшего полицейским стало известно, что вечером 9 мая в Ельце у дома по ул.Яна Фабрициуса  неизвестный, применив физическое насилие, отобрал у него четыре тысячи рублей и три сотовых телефона.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными уголовного розыска  задержан предполагаемый участник преступления – неработающий 39-летний гражданин. Установлено, что мужчина ранее был судим за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

Возбуждено уголовное дело. Расследование проводит ОМВД России по Ельцу.

В случае если вина подозреваемого будет доказана, санкция части 2 статьи 161 действующего Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж» предусматривает максимальное наказание до семи лет лишения свободы, сообщили в УМВД России по Липецкой области.   
241
#грабеж

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