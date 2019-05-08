Общество
32 минуты назад
Ремонт проспекта Победы начнут уже 10 мая
Но автобусы продолжат ходить по этой магистрали. Из потока выведут весь остальной автотранспорт.
Сегодня в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка прошло совещание по планам реконструкции проспекта Победы. И вот главная новость: автобусы всех перевозчиков продолжат ходить по этой магистрали. Из потока выведут весь остальной автотранспорт.
- Мы решили с представителями подрядной организации, «Руслан-1», что на время комплексного благоустройства проспекта Победы - от памятника Танкистов до кольцевой развязки с улицей Водопьянова - общественный транспорт будет ходить по этой части магистрали. Для этого подрядчик оставит автобусам и «маршруткам» по полосе движения вдоль осевой линии проспекта, отбив их желтой краской. Чтобы не впустить на ремонтируемый объект весь остальной автотранспорт, у памятника Танкистов и на кольцевой развязке проспекта с улицей Водопьянова будут дежурить патрули ДПС. Сквозной проезд по улице Индустриальной со стороны проезда от памятника Танкистам до поселка ЛТЗ остается закрытым. Соответственно, участники дорожного движения будут проинформированы об изменении трафика соответствующими дорожными указателями, - сообщил GOROD48 заместитель председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Воронин.
Ранее GOROD48 писал о том, что работы по комплексному благоустройству проспекта Победы начнутся 13 мая, но сегодня руководитель проекта от ООО «Руслан-1» Егор Сизинцев сообщил чиновникам, что уже 10 мая рабочие начнут демонтаж старого бортового камня на проспекте, элементов дорожного ограждения, светофоров, опор дорожного освещения (все это будет принимать на хранение МКУ «Управление строительства города Липецка», чтобы использовать пригодное для дальнейшей эксплуатации дорожное оборудование в благоустройстве частного сектора). На этом, предварительном, этапе работ движение автотранспорта по проспекту Победы будет обычным. Когда дорожники начнут снимать с проезжей части старое полотно и расширять дорогу до шести полос, тогда по проспекту прекратится движение любого автотранспорта кроме автобусов.
По словам Николая Воронина, все сделано для того, чтобы минимизировать потери времени горожанам и гостям города (автовокзал на проспекте Победы, 89 продолжит функционировать полноценно) по Липецку общественным транспортом. Как только подрядчик начнет работу по перекладке существующих коммунальных сетей и коммуникаций под полотном дороги, тогда мэрия оповестит липчан о том, что весь общественный транспорт пойдет в обход ремонтируемого участка проспекта Победы по соседним улицам. Но в администрации Липецка, как уверяет Николай Воронин, сделают все, чтобы максимально сократить этот период времени.
- На участке проспекта, который попал под реконструкцию в этом году, находятся шесть остановочных павильонов - по три с каждой стороны дороги. Подходы к ним станут временными пешеходными дорожками, которые будут ограждены и освещены для избежания несчастных случаев, - сообщил заместитель председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии.
Трамвайное движение вообще не будет прервано даже на сутки. Когда дорожники подойдут к пересечению трамвайных путей с проезжей частью проспекта, тогда специализированная бригада УГС Липецка за одну ночь, как говорит Николай Воронин, заменит старые шпалы и рельсы на новые. Правда, о резине между рельсами и проезжей частью дороги пока речи нет: мэрия собирается отремонтировать все такие стыки в Липецке литым асфальтом.
На время ремонта, кстати, будет закрыта АЗС «ЛТК» у остановки «Памятник танкистам».
ООО «Руслан-1» отремонтирует весь проспект Победы за 940 млн рублей (в этом году за новую дорогу от памятника Танкистам до автовокзала и благоустройство прилегающей территории подрядчик может получить 436,5 млн рублей).
- Мы решили с представителями подрядной организации, «Руслан-1», что на время комплексного благоустройства проспекта Победы - от памятника Танкистов до кольцевой развязки с улицей Водопьянова - общественный транспорт будет ходить по этой части магистрали. Для этого подрядчик оставит автобусам и «маршруткам» по полосе движения вдоль осевой линии проспекта, отбив их желтой краской. Чтобы не впустить на ремонтируемый объект весь остальной автотранспорт, у памятника Танкистов и на кольцевой развязке проспекта с улицей Водопьянова будут дежурить патрули ДПС. Сквозной проезд по улице Индустриальной со стороны проезда от памятника Танкистам до поселка ЛТЗ остается закрытым. Соответственно, участники дорожного движения будут проинформированы об изменении трафика соответствующими дорожными указателями, - сообщил GOROD48 заместитель председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Воронин.
Ранее GOROD48 писал о том, что работы по комплексному благоустройству проспекта Победы начнутся 13 мая, но сегодня руководитель проекта от ООО «Руслан-1» Егор Сизинцев сообщил чиновникам, что уже 10 мая рабочие начнут демонтаж старого бортового камня на проспекте, элементов дорожного ограждения, светофоров, опор дорожного освещения (все это будет принимать на хранение МКУ «Управление строительства города Липецка», чтобы использовать пригодное для дальнейшей эксплуатации дорожное оборудование в благоустройстве частного сектора). На этом, предварительном, этапе работ движение автотранспорта по проспекту Победы будет обычным. Когда дорожники начнут снимать с проезжей части старое полотно и расширять дорогу до шести полос, тогда по проспекту прекратится движение любого автотранспорта кроме автобусов.
По словам Николая Воронина, все сделано для того, чтобы минимизировать потери времени горожанам и гостям города (автовокзал на проспекте Победы, 89 продолжит функционировать полноценно) по Липецку общественным транспортом. Как только подрядчик начнет работу по перекладке существующих коммунальных сетей и коммуникаций под полотном дороги, тогда мэрия оповестит липчан о том, что весь общественный транспорт пойдет в обход ремонтируемого участка проспекта Победы по соседним улицам. Но в администрации Липецка, как уверяет Николай Воронин, сделают все, чтобы максимально сократить этот период времени.
- На участке проспекта, который попал под реконструкцию в этом году, находятся шесть остановочных павильонов - по три с каждой стороны дороги. Подходы к ним станут временными пешеходными дорожками, которые будут ограждены и освещены для избежания несчастных случаев, - сообщил заместитель председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии.
Трамвайное движение вообще не будет прервано даже на сутки. Когда дорожники подойдут к пересечению трамвайных путей с проезжей частью проспекта, тогда специализированная бригада УГС Липецка за одну ночь, как говорит Николай Воронин, заменит старые шпалы и рельсы на новые. Правда, о резине между рельсами и проезжей частью дороги пока речи нет: мэрия собирается отремонтировать все такие стыки в Липецке литым асфальтом.
На время ремонта, кстати, будет закрыта АЗС «ЛТК» у остановки «Памятник танкистам».
ООО «Руслан-1» отремонтирует весь проспект Победы за 940 млн рублей (в этом году за новую дорогу от памятника Танкистам до автовокзала и благоустройство прилегающей территории подрядчик может получить 436,5 млн рублей).