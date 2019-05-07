Пьяный водитель напал на автоинспектора в отделе полиции

Приговором Липецкого районного суда житель Чаплыгина признан виновным в применении насилия и угрозе применения насилия к инспектору ДПС. Мужчине назначено наказание в виде одного года и восьми месяцев заключения в колонии строгого режима.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в дежурную часть полиции сотрудниками ОГИБДД М ОМВД России "Чаплыгинский" за совершение административного правонарушения по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Находясь в агрессивном состоянии под воздействием алкоголя, задержанный, воспользовавшись тем, что сотрудник ДПС повернулся к нему спиной, нанес ему два сильных удара ребром ладони в затылок. При этом, задержанный угрожал представителю власти.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ.

Учитывая, что подсудимый был неоднократно судим, имеет непогашенные судимости, суд приговорил его к одному году и восьми месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, наказание по предыдущему приговору в виде лишения права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 3 года будет исполняться самостоятельно после отбытия наказания в виде лишения свободы.