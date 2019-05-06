Общество
20 минут назад
Фонд Ильи Варламова и волонтеры «Том Сойер фест» восстановят купеческий дом в Ельце
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В Елец приедут волонтеры со всей страны и из Европы
Как рассказала GOROD48 координатор движения «Том Сойер фест» в Ельце Серафима Колесникова, сегодня заявка на восстановление фасада дома купца Поваляева, которую елецкие волонтеры подавали в Фонд Ильи Варламова «Внимание», была одобрена и стартовал сбор средств. Для приобретения материалов на восстановления фасада дома и ворот по адресу Елец, ул. Горького, 70 требуется около 86 тысяч рублей.
«Поваляевы – старинный елецкий купеческий и мещанский род, который, вероятно, происходит от посадских людей Ельца, поселившихся здесь еще в начале XVII столетия. Первое время Поваляевы занимались мелкой торговлей и ремеслами.
Одна из самых знаменитых ветвей этой фамилии обосновалась в доме на улице Рождественской (Горького) в середине XIX в. Представитель этой ветви Петр Дмитриевич Поваляев занимался предпринимательством, банковским делом и благотворительностью, являлся несколько лет членом Елецкой городской думы и получил звание почетного потомственного гражданина города.
В конце XIX в. дом был перестроен и расширен. Он выполнен в классическом купеческом стиле Ельца, с резными наличниками.
На фасаде утрачены элементы резьбы, также утрачены исторические ворота, соединявшие господский дом и флигель. Сейчас на их месте ворота из профлиста, а данных о внешнем виде оригинальных ворот не сохранилось. Поэтому здесь появятся новые деревянные ворота, эскиз которых выполнен по образцу сохранившихся в городе старинных ворот. Они стилистически впишутся в историческую среду и дополнят облик отреставрированного дома.
Новое колористическое решение дома разработано с учетом цвета зданий, находящихся на этой же улице, и разбавляет обилие выкрашенных зеленым фасадов, а белый цвет удачно подчеркнет своеобразие домовой резьбы.
В заложенном оконном проеме появится роспись – цитата из елецкой газеты за 1916 год с упоминанием этого дома: «Три дня тому назад пропал ручной белый голубь, простой породы, поймавшего его прошу возвратить за вознаграждение по адресу: Рождественская ул., д. Поваляева – 3.03.1916».
Первая часть собранных фондом средств пойдет на строительство ворот и восстановление резьбы, вторая часть – на закупку инструментов для волонтеров, которые очистят дом от старой краски и покрасят фасад и ворота в новый цвет», говорится на сайте Фонда.
Как рассказала GOROD48 Серафима Колесникова, на этот дом волонтеры «Том Сойер феста» обратили внимание в прошлом году. Они заметили, как жильцы дома сами поставили в дом деревянные окна. Это удивило. Ведь последнее время ельчане даже в старинные купеческие особняки ставят пластик.
- Мы пообщались с жильцами дома, а он на двух хозяев, в одной части дома живет пожилая женщина, в другой – супружеская пара пенсионеров, предложили им помощь в восстановлении именно исторического облика их дома, и они согласились. Сбор документов занял очень долгое время, в декабре мы подали заявку в Фонд Варламова, и вот только сегодня ее одобрили.
Уже в июне елецкие «Томы Сойеры» начнут работы, а в июле в Ельце начнет работать международный лагерь – на помощь местным «Томам Сойерам» прибудут волонтеры из Европы и разных уголков России.
В прошлом году GOROD48 рассказывал о деятельности движения «Том Сойер фест» в Ельце. В 2018 году волонтеры движения восстановили в Ельце часть белокаменной мостовой.
Напомним также, что именно с подачи блогера и урбаниста Ильи Варламова вся страна узнала о елецкой кирхе, которую превратили в современное здание местные бизнесмены, заштукатурив все ее исторические архитектурные элементы.
Фото: fondvnimanie.ru
«Поваляевы – старинный елецкий купеческий и мещанский род, который, вероятно, происходит от посадских людей Ельца, поселившихся здесь еще в начале XVII столетия. Первое время Поваляевы занимались мелкой торговлей и ремеслами.
Одна из самых знаменитых ветвей этой фамилии обосновалась в доме на улице Рождественской (Горького) в середине XIX в. Представитель этой ветви Петр Дмитриевич Поваляев занимался предпринимательством, банковским делом и благотворительностью, являлся несколько лет членом Елецкой городской думы и получил звание почетного потомственного гражданина города.
В конце XIX в. дом был перестроен и расширен. Он выполнен в классическом купеческом стиле Ельца, с резными наличниками.
На фасаде утрачены элементы резьбы, также утрачены исторические ворота, соединявшие господский дом и флигель. Сейчас на их месте ворота из профлиста, а данных о внешнем виде оригинальных ворот не сохранилось. Поэтому здесь появятся новые деревянные ворота, эскиз которых выполнен по образцу сохранившихся в городе старинных ворот. Они стилистически впишутся в историческую среду и дополнят облик отреставрированного дома.
Новое колористическое решение дома разработано с учетом цвета зданий, находящихся на этой же улице, и разбавляет обилие выкрашенных зеленым фасадов, а белый цвет удачно подчеркнет своеобразие домовой резьбы.
В заложенном оконном проеме появится роспись – цитата из елецкой газеты за 1916 год с упоминанием этого дома: «Три дня тому назад пропал ручной белый голубь, простой породы, поймавшего его прошу возвратить за вознаграждение по адресу: Рождественская ул., д. Поваляева – 3.03.1916».
Первая часть собранных фондом средств пойдет на строительство ворот и восстановление резьбы, вторая часть – на закупку инструментов для волонтеров, которые очистят дом от старой краски и покрасят фасад и ворота в новый цвет», говорится на сайте Фонда.
Как рассказала GOROD48 Серафима Колесникова, на этот дом волонтеры «Том Сойер феста» обратили внимание в прошлом году. Они заметили, как жильцы дома сами поставили в дом деревянные окна. Это удивило. Ведь последнее время ельчане даже в старинные купеческие особняки ставят пластик.
- Мы пообщались с жильцами дома, а он на двух хозяев, в одной части дома живет пожилая женщина, в другой – супружеская пара пенсионеров, предложили им помощь в восстановлении именно исторического облика их дома, и они согласились. Сбор документов занял очень долгое время, в декабре мы подали заявку в Фонд Варламова, и вот только сегодня ее одобрили.
Уже в июне елецкие «Томы Сойеры» начнут работы, а в июле в Ельце начнет работать международный лагерь – на помощь местным «Томам Сойерам» прибудут волонтеры из Европы и разных уголков России.
В прошлом году GOROD48 рассказывал о деятельности движения «Том Сойер фест» в Ельце. В 2018 году волонтеры движения восстановили в Ельце часть белокаменной мостовой.
Напомним также, что именно с подачи блогера и урбаниста Ильи Варламова вся страна узнала о елецкой кирхе, которую превратили в современное здание местные бизнесмены, заштукатурив все ее исторические архитектурные элементы.
Фото: fondvnimanie.ru
100