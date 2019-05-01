Общество
24 минуты назад
Доброе утро, Липецк!
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Сегодня 1 Мая — международный праздник солидарности весны и труда, а также праздник солнышка, цветущих деревьев и выходных.
Все во имя Первомая
1 мая — дата красивая и даже сакральная. Не напрасно многие народы Европы устраивали в эту пору ритуальные прыжки через костры и прочее разнузданное веселье. Мы тоже хотели было закатить себе небольшую Вальпургиеву ночь и даже стали гуглить, кто такой Вальпургий, но потом вспомнили, что распоряжением МЧС в Липецкой области запрещено жечь костры. Поэтому мы решили сублимировать нашу разнузданность в работу.
Первомай — праздник радостный. Когда в майский день светит солнце и поют птицы, кажется, что весь мир радуется вместе с тобой и все на свете происходит во имя Весны и Труда.
Вот читаем мы, что в этот день в 305 году древнеримские правители Диоклетиан и Максимиан отказались от власти. Правили они вместе, потому что Диоклетиан один боялся. И вот настало щебечущее и цветущее Первое мая: оба порядком устали от захватнических войн и гонений на христиан, да и мясо для шашлыка было уже замариновано… В общем это именно Диоклетиану принадлежат слова о том, что если бы просящие его вернуться к власти увидели, какую капусту он вырастил, они бы не приставали к нему с ерундой.
Не иначе как в честь Первомая в 1328 Англия признала независимость Шотландии и вместе потом прыгали в венках через огонь — так нам это видится. Еще нам кажется, что именно после усердного празднования Дня труда и весны Адам Вайсгаупт в 1776 году ощутил озарение и надумал основать в Баварии тайное общество Иллюминатов, что значит, «просветленных». Это специально к Первому мая готовили в Вене премьеру оперы Моцарта «Женитьба Фигаро»! Сначала демонстрация была, потом — Фигаро...
В Англии в честь 1 мая 1840 года начали продавать первые в мире почтовые марки, а в Чикаго в 1884 году заложили первый небоскреб — мир, труд, отсыпной, выходной!
В 1899 году передовые немцы начинают продавать новейшее лекарство аспирин. Так началась борьба с первомайской похмелюгой.
А власти канадской провинции Онтарио в 1909 году проявили себя занудами — ввели «сухой закон». Все трудящиеся ходили скучные, сплачивались плохо, «ура» не кричали, даже через костры прыгать не хотели — а зачем?..
Элвис Пресли в честь Первомая в 1967 году даже женился. А советский мультипликатор Федор Хитрук придумал еще лучше — он 1 мая родился! И подарил советским детям такие шедевры, как дилогию про Винни-Пуха, анимационные ленты «Топтыжка», «Каникулы Бонифация», «Фильм, фильм, фильм...» и много других.
А мы в честь Первого мая придумали новый, специальный первомайский тест и сейчас приглашаем вас его пройти :
Музыкальная пауза
Иногда даже и не знаешь почему, а цепляет. И сам не поймешь, зачем, а подпеваешь. Вот у нас с Монатиком именно такая история. И видео хорошее, да.
Первомай в Липецке прохладный
1 мая к Липецкой области приблизится южный циклон – атмосферное давление будет падать, осадков не ожидается. По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 мая в Липецке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем от 14 до 16 градусов тепла.
Транспорт
Всем автомобилистам сегодня утром лучше отказаться от использования личного транспорта. С 8.30 до 11.00 ограничение на движение транспорта будет действовать по маршруту: площадь Авиаторов – улица Гагарина – улица Зегеля – площадь Плеханова – Саперный спуск – общественное пространство Липецкое городище. С 11.00 до 13.00 часов – по маршруту: спорткомплекс «Звездный» – улица Космонавтов – улица Гагарина – улица Зегеля – площадь Плеханова – Петровский спуск – площадь Революции.
Соответственно, и городской транспорт пустят в объезд или заставят ждать завершения демонстраций. Подробно об этом GOROD48 сообщал здесь.
Если вы заболеете в праздники
Накануне майских праздников Центр медпрофилактики информирует липчан о порядке работы государственных медицинских организаций в праздничные дни мая 2019 года:
- 29, 30 апреля, 6, 7 и 8 мая 2019 года по графику рабочего дня;
- 1, 3, 5, 9 и 12 мая 2019 года по графику праздничного дня;
- 2, 4, 10 и 11 мая 2019 года по графику субботнего дня с приемом вызовов для участковой службы до 12:00 часов и оказанием медицинской помощи на дому до 15:00 часов, для оказания неотложной помощи прием вызовов до 15:00 часов, обслуживание вызовов до 17:00 часов.
Травмпункты города Липецка в больницах ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи № 1» (ул. Космонавтов, д. 39), ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол» (ул. Ушинского, д.10), ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед», (ул. Коммунистическая, д.24), работают в круглосуточном режиме.
Детское население города Липецка обслуживается в травмпункте ГУЗ «Областная детская больница» (ул.Московская, 6а). Подростки от 15 до 17 лет включительно, проживающие на территории г. Липецка, могут обращаться и в травмпункты ГУЗ «Липецкая городская больница № 3 «Свободный сокол», ГУЗ
«Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед».
Пациенты (взрослые и дети), нуждающиеся в экстренной офтальмологической помощи, могут обращаться в офтальмологическое отделение ГУЗ «Областная больница № 2» (ул. Ленина, д.35).
В праздничные и выходные дни, а также в нерабочее время стоматологических поликлиник пациенты (взрослые и дети), нуждающиеся в экстренной стоматологической помощи, могут обращаться в кабинет хирургической стоматологии ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника – стоматологический центр» (ул. Циолковского, д.22).
Куда пойти в Липецке 1 мая
Департамент культуры и туризма администрации Липецка предоставил исчерпывающую информацию о праздничной программе на Первомай на городских площадках.
Праздник Весны и Труда начнется утром в 10.00 на площади Ленина-Соборная с поздравительных слов ведущего и выступления руководителей области. Затем липчан ждет концертная программа, будут работать интерактивные зоны: «Шаг в науку», «Лаборатория безопасности», «Формула 1», «Российское движение школьников», «Мистер Твистер», самые маленькие гости смогут принять участие в конкурсе рисунков на асфальте «Мир глазами детей».
В 12.00 с торжественной речи официальных лиц города Липецка начнется церемония открытия городских фонтанов. А в 12.10 стартует шествие акции «Кораблик мечты», участники спустятся к Комсомольскому пруду, где у Памятника в честь 300-летия города Липецка, запустят кораблики на воду.
В 15.00 стартует православный мотопробег «Мы - наследники Великой Победы», организованный МО «Мотобратия во Христе» по благословению епископа Ахтубинского и Енотаевского Антония. Пробег проходит ежегодно по маршруту от Ахтубинска до Волгограда через Астрахань. В Липецк участники прибудут 1 мая из Москвы, Иваново, Твери, Санкт-Петербурга, а также приедут представители казачества. Встреча состоится на площади Петра Великого, после торжественного мероприятия колонна проследует к памятнику "Вечный огонь" для возложения цветов.
В разных точках города также пройдут торжественные мероприятия:
«Липецкое городище»: 10.00 - митинг-концерт Федерации профсоюзов Липецкой области, 12.00 - фестиваль «Семья духом Сильна»;
«Нижний парк»: 17.00 - Праздничная программа, посвященная празднику Весны и труда;
«Парк Победы»: 17.00 - «Мир! Труд! Май!» концертная программа, посвящённая майским праздникам и открытию творческого сезона.
Поздравляем вас с Первым мая, дорогие читатели! Проведите этот день вместе с GOROD48!
1 мая — дата красивая и даже сакральная. Не напрасно многие народы Европы устраивали в эту пору ритуальные прыжки через костры и прочее разнузданное веселье. Мы тоже хотели было закатить себе небольшую Вальпургиеву ночь и даже стали гуглить, кто такой Вальпургий, но потом вспомнили, что распоряжением МЧС в Липецкой области запрещено жечь костры. Поэтому мы решили сублимировать нашу разнузданность в работу.
Первомай — праздник радостный. Когда в майский день светит солнце и поют птицы, кажется, что весь мир радуется вместе с тобой и все на свете происходит во имя Весны и Труда.
Вот читаем мы, что в этот день в 305 году древнеримские правители Диоклетиан и Максимиан отказались от власти. Правили они вместе, потому что Диоклетиан один боялся. И вот настало щебечущее и цветущее Первое мая: оба порядком устали от захватнических войн и гонений на христиан, да и мясо для шашлыка было уже замариновано… В общем это именно Диоклетиану принадлежат слова о том, что если бы просящие его вернуться к власти увидели, какую капусту он вырастил, они бы не приставали к нему с ерундой.
Не иначе как в честь Первомая в 1328 Англия признала независимость Шотландии и вместе потом прыгали в венках через огонь — так нам это видится. Еще нам кажется, что именно после усердного празднования Дня труда и весны Адам Вайсгаупт в 1776 году ощутил озарение и надумал основать в Баварии тайное общество Иллюминатов, что значит, «просветленных». Это специально к Первому мая готовили в Вене премьеру оперы Моцарта «Женитьба Фигаро»! Сначала демонстрация была, потом — Фигаро...
В Англии в честь 1 мая 1840 года начали продавать первые в мире почтовые марки, а в Чикаго в 1884 году заложили первый небоскреб — мир, труд, отсыпной, выходной!
В 1899 году передовые немцы начинают продавать новейшее лекарство аспирин. Так началась борьба с первомайской похмелюгой.
А власти канадской провинции Онтарио в 1909 году проявили себя занудами — ввели «сухой закон». Все трудящиеся ходили скучные, сплачивались плохо, «ура» не кричали, даже через костры прыгать не хотели — а зачем?..
Элвис Пресли в честь Первомая в 1967 году даже женился. А советский мультипликатор Федор Хитрук придумал еще лучше — он 1 мая родился! И подарил советским детям такие шедевры, как дилогию про Винни-Пуха, анимационные ленты «Топтыжка», «Каникулы Бонифация», «Фильм, фильм, фильм...» и много других.
А мы в честь Первого мая придумали новый, специальный первомайский тест и сейчас приглашаем вас его пройти :
Музыкальная пауза
Иногда даже и не знаешь почему, а цепляет. И сам не поймешь, зачем, а подпеваешь. Вот у нас с Монатиком именно такая история. И видео хорошее, да.
Первомай в Липецке прохладный
1 мая к Липецкой области приблизится южный циклон – атмосферное давление будет падать, осадков не ожидается. По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 мая в Липецке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем от 14 до 16 градусов тепла.
Транспорт
Всем автомобилистам сегодня утром лучше отказаться от использования личного транспорта. С 8.30 до 11.00 ограничение на движение транспорта будет действовать по маршруту: площадь Авиаторов – улица Гагарина – улица Зегеля – площадь Плеханова – Саперный спуск – общественное пространство Липецкое городище. С 11.00 до 13.00 часов – по маршруту: спорткомплекс «Звездный» – улица Космонавтов – улица Гагарина – улица Зегеля – площадь Плеханова – Петровский спуск – площадь Революции.
Соответственно, и городской транспорт пустят в объезд или заставят ждать завершения демонстраций. Подробно об этом GOROD48 сообщал здесь.
Если вы заболеете в праздники
Накануне майских праздников Центр медпрофилактики информирует липчан о порядке работы государственных медицинских организаций в праздничные дни мая 2019 года:
- 29, 30 апреля, 6, 7 и 8 мая 2019 года по графику рабочего дня;
- 1, 3, 5, 9 и 12 мая 2019 года по графику праздничного дня;
- 2, 4, 10 и 11 мая 2019 года по графику субботнего дня с приемом вызовов для участковой службы до 12:00 часов и оказанием медицинской помощи на дому до 15:00 часов, для оказания неотложной помощи прием вызовов до 15:00 часов, обслуживание вызовов до 17:00 часов.
Травмпункты города Липецка в больницах ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи № 1» (ул. Космонавтов, д. 39), ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол» (ул. Ушинского, д.10), ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед», (ул. Коммунистическая, д.24), работают в круглосуточном режиме.
Детское население города Липецка обслуживается в травмпункте ГУЗ «Областная детская больница» (ул.Московская, 6а). Подростки от 15 до 17 лет включительно, проживающие на территории г. Липецка, могут обращаться и в травмпункты ГУЗ «Липецкая городская больница № 3 «Свободный сокол», ГУЗ
«Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед».
Пациенты (взрослые и дети), нуждающиеся в экстренной офтальмологической помощи, могут обращаться в офтальмологическое отделение ГУЗ «Областная больница № 2» (ул. Ленина, д.35).
В праздничные и выходные дни, а также в нерабочее время стоматологических поликлиник пациенты (взрослые и дети), нуждающиеся в экстренной стоматологической помощи, могут обращаться в кабинет хирургической стоматологии ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника – стоматологический центр» (ул. Циолковского, д.22).
Куда пойти в Липецке 1 мая
Департамент культуры и туризма администрации Липецка предоставил исчерпывающую информацию о праздничной программе на Первомай на городских площадках.
Праздник Весны и Труда начнется утром в 10.00 на площади Ленина-Соборная с поздравительных слов ведущего и выступления руководителей области. Затем липчан ждет концертная программа, будут работать интерактивные зоны: «Шаг в науку», «Лаборатория безопасности», «Формула 1», «Российское движение школьников», «Мистер Твистер», самые маленькие гости смогут принять участие в конкурсе рисунков на асфальте «Мир глазами детей».
В 12.00 с торжественной речи официальных лиц города Липецка начнется церемония открытия городских фонтанов. А в 12.10 стартует шествие акции «Кораблик мечты», участники спустятся к Комсомольскому пруду, где у Памятника в честь 300-летия города Липецка, запустят кораблики на воду.
В 15.00 стартует православный мотопробег «Мы - наследники Великой Победы», организованный МО «Мотобратия во Христе» по благословению епископа Ахтубинского и Енотаевского Антония. Пробег проходит ежегодно по маршруту от Ахтубинска до Волгограда через Астрахань. В Липецк участники прибудут 1 мая из Москвы, Иваново, Твери, Санкт-Петербурга, а также приедут представители казачества. Встреча состоится на площади Петра Великого, после торжественного мероприятия колонна проследует к памятнику "Вечный огонь" для возложения цветов.
В разных точках города также пройдут торжественные мероприятия:
«Липецкое городище»: 10.00 - митинг-концерт Федерации профсоюзов Липецкой области, 12.00 - фестиваль «Семья духом Сильна»;
«Нижний парк»: 17.00 - Праздничная программа, посвященная празднику Весны и труда;
«Парк Победы»: 17.00 - «Мир! Труд! Май!» концертная программа, посвящённая майским праздникам и открытию творческого сезона.
Поздравляем вас с Первым мая, дорогие читатели! Проведите этот день вместе с GOROD48!
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