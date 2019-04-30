Общество

сегодня, 14:51

Первомай внесёт изменения в работу городского транспорта

662
#транспорт
1
Первомай внесёт изменения в работу городского транспорта

Первомайские мероприятия внесут изменения в работу городского транспорта, сообщили в профильном департаменте администрации Липецка.

В режиме ожидания будет осуществляться движение автобусов №№ 2, 9, 11, 12, 22, 24, 24а, 33, 36, 300, 302, 306, 308к, 311, 315, 322, 324, 325, 345, 346, 347, 352, 359, а также садоводческих № 23 и 48

- с 08.30 и ориентировочно до 11.00 по маршруту: ул. Гагарина – пл. Героев – ул. Зегеля – пл. Плеханова – Плехановский спуск – «Липецкое городище»;

- с 11.00 до 13.00 по маршруту: СК «Звездный» - ул. Космонавтов - ул. Гагарина – ул. Зегеля – пл. Революции».

При этом в связи с проведением публичного мероприятия на площади Революции с 11.00 и ориентировочно до 13.00 в пути следования городского пассажирского транспорта будут внесены следующие изменения:

- автобусы маршрутов №№ 2, 12, 315, 352 в прямом направлении «… - площадь Победы – ул. Неделина – ул. Фрунзе – пл. Театральная – ул. Плеханова – далее по маршруту», в обратном «… - ул. Ленина – пл. Плеханова –
пл. Театральная – ул. Фрунзе – ул. Неделина – далее по маршруту»;

- автобусы маршрута №36 в прямом направлении «… - площадь Победы – ул. Неделина – ул. Фрунзе – пл. Театральная – ул. Плеханова – далее по маршруту», в обратном «… - ул. Зегеля – пл. Плеханова –
пл. Театральная – ул. Фрунзе – ул. Неделина – далее по маршруту»;

- автобусы маршрута № 302 в прямом и обратном направлении
«… - ул. Неделина – ул. Фрунзе – далее по маршруту»;

- автобусы маршрутов №№ 26, 27, 30, 308к в прямом направлении «… - проспект Победы – ул. Неделина – ул. Фрунзе – ул. Октябрьская – далее по маршруту», в обратном направлении «… - пл. Мира – ул. Неделина – пл. Победы – далее по маршруту»;

- автобусы маршрутов №№22, 306, 322, 325 при движении от пл. Мира «… - пл. Мира – ул. Неделина – ул. Фрунзе – пл. Театральная – далее по маршруту»;

- автобусы маршрута №28 в обратном  направлении «… - пл. Мира - ул. Неделина - ул. 50 лет НЛМК – далее по маршруту».

662
#транспорт
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецке направлено в суд первое дело по обманутым дольщикам
#дольщики
2
В Липецке направлено в суд первое дело по обманутым дольщикам

48 минут назад

Общество
«Пасха вместе с Первомаем - великий дар каждому!»
#Королев #Твиттер
15
«Пасха вместе с Первомаем - великий дар каждому!»

58 минут назад

Общество
Ремонт дорог в Грязях начнется 7 мая
#дорожные работы
1
Ремонт дорог в Грязях начнется 7 мая

сегодня, 15:00

Общество
Протесты против точечной застройки в Липецке продолжаются
#точечная застройка
6
Протесты против точечной застройки в Липецке продолжаются

сегодня, 14:57

Общество
Осужденных липецкой колонии свозили в Задонский монастырь
#УФСИН #осужденные
10
Осужденных липецкой колонии свозили в Задонский монастырь

сегодня, 14:40

Общество
Движение транспорта в центре Липецка временно ограничат 1 мая
#транспорт
1
Движение транспорта в центре Липецка временно ограничат 1 мая

сегодня, 13:50

Общество