Первомай внесёт изменения в работу городского транспорта

Первомайские мероприятия внесут изменения в работу городского транспорта, сообщили в профильном департаменте администрации Липецка.

В режиме ожидания будет осуществляться движение автобусов №№ 2, 9, 11, 12, 22, 24, 24а, 33, 36, 300, 302, 306, 308к, 311, 315, 322, 324, 325, 345, 346, 347, 352, 359, а также садоводческих № 23 и 48



- с 08.30 и ориентировочно до 11.00 по маршруту: ул. Гагарина – пл. Героев – ул. Зегеля – пл. Плеханова – Плехановский спуск – «Липецкое городище»;



- с 11.00 до 13.00 по маршруту: СК «Звездный» - ул. Космонавтов - ул. Гагарина – ул. Зегеля – пл. Революции».



При этом в связи с проведением публичного мероприятия на площади Революции с 11.00 и ориентировочно до 13.00 в пути следования городского пассажирского транспорта будут внесены следующие изменения:



- автобусы маршрутов №№ 2, 12, 315, 352 в прямом направлении «… - площадь Победы – ул. Неделина – ул. Фрунзе – пл. Театральная – ул. Плеханова – далее по маршруту», в обратном «… - ул. Ленина – пл. Плеханова –

пл. Театральная – ул. Фрунзе – ул. Неделина – далее по маршруту»;



- автобусы маршрута №36 в прямом направлении «… - площадь Победы – ул. Неделина – ул. Фрунзе – пл. Театральная – ул. Плеханова – далее по маршруту», в обратном «… - ул. Зегеля – пл. Плеханова –

пл. Театральная – ул. Фрунзе – ул. Неделина – далее по маршруту»;



- автобусы маршрута № 302 в прямом и обратном направлении

«… - ул. Неделина – ул. Фрунзе – далее по маршруту»;



- автобусы маршрутов №№ 26, 27, 30, 308к в прямом направлении «… - проспект Победы – ул. Неделина – ул. Фрунзе – ул. Октябрьская – далее по маршруту», в обратном направлении «… - пл. Мира – ул. Неделина – пл. Победы – далее по маршруту»;



- автобусы маршрутов №№22, 306, 322, 325 при движении от пл. Мира «… - пл. Мира – ул. Неделина – ул. Фрунзе – пл. Театральная – далее по маршруту»;



- автобусы маршрута №28 в обратном направлении «… - пл. Мира - ул. Неделина - ул. 50 лет НЛМК – далее по маршруту».



